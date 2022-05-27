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Pasifik’te büyük çekişme

#Pasifik#Çin#Rusya
Pasifik’te büyük çekişme

Batı ile Rusya arasındaki bilek güreşinin benzeri çok daha geniş bir coğrafyada bu kez Çin ile yaşanıyor. Şimdilik sahnede NATO gibi askeri ittifaklar değil de ekonomik temelli işbirliği anlaşmaları yer alsa da sular ısınıyor.

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DÜNYA Avrupa’nın orta yerinde devam eden Ukrayna savaşına odaklanmışken, binlerce kilometre uzaktaki Pasifik’te ciddi bir nüfuz mücadelesi sürüyor.

HER ŞEY SOLOMON ANLAŞMASI İLE BAŞLADI

Avustralya açıklarındaki 690 bin nüfuslu Solomon Adaları, Çin ile geçen nisanda güvenlik anlaşması imzaladı. Anlaşma, Çin donanmasına güney Pasifik’te liman sağlayacağı endişesiyle ABD ve müttefiklerinin tepkisini çekti. Anlaşma, Çin polisinin bu ülkede eğitim maksatlı görev yapmasına imkân tanıyor. Ayrıca Pekin’in yalanladığı taslağa göre, Çin savaş gemilerine ülke limanlarını açıyor.

Pasifik’te büyük çekişme

10 ADA ÜLKESİ İLE İTTİFAK HEDEFİ

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Haber ajansı AFP, Pekin’in Pasifik’teki 10 küçük ada ülkesini kendi yörüngesine çekmek için yeni bir ittifak hazırlığında olduğunu aktardı. AFP tarafından görülen belgelere göre Çin, Pasifik ülkelerine milyonlarca dolarlık yardım, serbest ticaret anlaşmaları ile 1.4 milyarlık Çin pazarına erişim ve karşılıklı daha fazla uçuş vaat ediyor. Anlaşmanın pazartesi günü Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Fiji’de bulunduğu sırada ilgili ülke bakanlarının katılımıyla imzalanması bekleniyor.

ÇİN: KİMSEYİ HEDEF ALMIYORUZ

Dün Solomon Adaları’nı ilk kez ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, “İşbirliğimiz kimseyi hedef almıyor. Ülkeler kiminle anlaşma imzalayacakları konusunda özgürdür” dedi. Pekin’in ada devletinde bir askeri üs inşa etmeye “hiç niyetinin olmadığını” vurguladı. Bakan Wang Solomon’un ardından Papua Yeni Gine, Fiji, Kiribati, Samoa, Mikronezya ve Cook Adaları’nı ziyaret edecek.

ABD DE YENİ İTTİFAK KURMUŞTU

Hafta başında ABD Başkanı Joe Biden; Hindistan, Japonya ve Avustralya’nın yanı sıra Güney Kore, Brunei, Endonezya, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam’ın katılımıyla Çin’e karşı yeni birlik oluşturduklarını açıklamıştı. Biden aynı tarihte Çin’in saldırması durumunda Tayvan’ı askeri olarak savunacaklarını da söyleyerek Pekin’in tepkisini çekmişti.

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Pasifik’te büyük çekişme

AVUSTRALYA KARŞI ADIM ATTI

Gelişmeler ABD’nin müttefikleri Avustralya ve Filipinler’de yeni işbaşı yapan hükümetlerce yakından izleniyor. Avustralya’nın yeni başbakanı Anthony Albanese, Pekin’in girişimlerine “cevap verilmesi” gerektiğini söyledi, Dışişleri Bakanı Penny Wong’u Çinli bakanın Pasifik turuna başladığı gün Fiji’ye gönderdi. Filipinler’in yeni lideri Ferdinand Marcos Jr. da Pekin karşıtı işbirliğini destekleyeceğini, “Haklarımızın tek bir milimetresini çiğnetmeyeceğiz” sözleriyle duyurdu.

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#Pasifik#Çin#Rusya

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