MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPasifik adasında büyük panik... Kovid-19'lu ceset kıyıya vurdu, ülke tamamen kapandı!
GeriDünya Pasifik adasında büyük panik... Kovid-19'lu ceset kıyıya vurdu, ülke tamamen kapandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 19.04.2021 - 15:44 | Son Güncelleme:

Pasifik adasında büyük panik... Kovid-19'lu ceset kıyıya vurdu, ülke tamamen kapandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pasifik adasında büyük panik... Kovid-19'lu ceset kıyıya vurdu, ülke tamamen kapandı!

Kovid-19 Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu’ya oldukça geç ulaşmış; geçen yıldan beri sıkı şekilde kendini koruyan ülke salgını iyi şekilde atlatmıştı. Ancak 11 Nisan'da yaşanan bir olay ülkeyi alarma geçirdi, kıyıya vuran cesedin koronavirüs taşıdığı anlaşılınca panik oluştu.

Çin’in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan Kovid-19 Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu’ya dünyanın geriye kalanına göre oldukça geç ulaşmış, ülke böylece salgını kayıpsız atlatmayı başarmıştı.

Güney Pasifik'te yer alan ada ülkeleri salgının başından beri oldukça az vaka bildirmiş; 300 bin nüfuslu Vanuatu'dan sadece üç vaka bildirilmişti. Bu vakaların ilki 2020 yılının kasım ayında, diğer ikisi ise mart ayında açıklanmıştı.

Ülke salgını sakince geçirirken 11 Nisan'da gelen bir haber alarm zillerinin çalınmasına sebep oldu. CNN'de yer alan habere göre Radio New Zealand, adalar topluluğunun merkezindeki sahillerden birinde bir cesedin kıyıya vurduğunu açıkladı.

Efate Ada'sında yaşanan olayda Filipinli bir balıkçının cesedi karaya vurdu. Yapılan incelemenin ardından adamın Kovid-19 testinin pozitif olduğu anlaşıldı.

Aynı gün Birleşik Krallık bandıralı bir tanker mürettebatından biri eksik olarak limandan ayrılmış sonrasında tanker geri dönerek Vanuatulu yetkililerin isteğiyle arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı.

Vanuatu’da ilk Kovid-19 vakası kaydedildi
Vanuatu’da ilk Kovid-19 vakası kaydedildi

Pasifik adasında büyük panik... Kovid-19lu ceset kıyıya vurdu, ülke tamamen kapandı
Ölen mürettebatın cesedinin kumsalda bulunmasıyla birlikte yetkililer tankere el koydu. Morga kaldırılan adamın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Adamın ölüm sebebinin koronavirüs olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Başbakan Bob Loughman, acil şekilde seyahat yasağı uygulamasını yürürlüğe koyup ülkeyi kapatırken yetkililer de bir yandan olayla ilgili takip sürecini başlattı.

Çoğu polis olan ve olay yeri incelemesine katılan 16 kişi acilen karantinaya alınırken Sağlık bakanlığı, toplu bulaş riski az olsa da tüm halkı test yaptırmaya çağırdı.

Vanuatu muhalefet lideri Ralph Regenvanu ise Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Ülkemiz salgın yönetiminde çok başarılı ve sıkı karantina kurallarını harfiyen uygulamış olsa da elbette Kovid-19'lu bir cesedin sahilde bulunacağını bilemezdik. Ancak bu cesedi ülkedeki tek ve herkesin ölmüş yakınlarını görmek için geldiği morga kaldırmak ne kadar doğru?' diyerek durumu eleştirdi.

21
Koronavirüs vakası görülmeyen 10 ülke Salgını engellediler ama yenebildiler mi
Koronavirüs vakası görülmeyen 10 ülke! Salgını engellediler ama yenebildiler mi?

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi