Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İngimage | Kaynak: BBC
Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 10:38 |
Koronavirüs vakası görülmeyen 10 ülke! Salgını engellediler ama yenebildiler mi?
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, bazı ülke ve bölgelerde henüz tespit edilmedi. Peki koronavirüs vakası açıklamayan ülkeler hangileri? İşte Türkmenistan dışında vaka görülmeyen o ülkeler...
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1
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Covid-19 dünyanın hemen bütün ülkelerinde yayıldı. 10'u hariç. Peki virüs girmeyen bu ülkeler koronavirüse karşı savaşı kazanmış mı oldular? Sağlık açısından kazanmış olsalar da ekonomik olarak ciddi yara aldılar. İşte dünyada koronavirüs vakası görülmeyen 10 ülke...
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Palau
Bir Okyanusya ülkesi olan Palau’nun güneyinde Papua Yeni Gine yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri himayesinden 1994 yılında çıkmıştır. Halk arasında adı ‘Belau’ olarak da kullanılır. Pasifik'in ortasında 250 adadan oluşan Palau’da 21 bin insan ve sayılamayacak kadar çok denizanası yaşıyor.
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Turizm ve balıkçılık ile geçimini sağlayan ülkenin en büyük özelliği, içi denizanalarıyla dolu, yaklaşık 60 dönüm büyüklüğünde dev bir tuzlu su gölüne sahip olması. Şu ana kadar ülkede vakaya rastlanmadı. Cumhurbaşkanı gerekli seyahatlerin 1 Eylül'de başlayabileceğini de söyledi. Bu arada Tayvan ile oluşturulan hava koridoru yoluyla turist gelebileceği söylentileri de var.
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Mikronezya
Mikronezya, Okyanusya içerisinde Büyük Okyanus'un batı kesiminde yer alan ve toplam 607 adadan oluşan bir ülke. Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Mikronezya'ya girişte Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport sahipleri ve Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabi. ‘Mikronezya Federal Devletleri’nin İngilizce, Ulithian, Woleaian, Yapese, Pohnpeian, Kosraean ve Chuukese’den oluşan 7 resmi dili bulunuyor.
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Dünyada çok fazla kişi tarafından böyle bir ülkenin varlığı bilinmiyor. Mikronez Caroline Takım Adaları’nın bir kısmını da içine alan “Mikronezya Federal Devletleri”nin 4 kurucu ada grubu var. Aynı zamanda federe eyalet olan bu adalar, “Yap”, “Chuuk”, “Pohnpei” ve “Kosrae”dir. Bu eyaletlerden en büyüğü 346 km2’yle Pohnpei’dir. Bu eyaleti 127 km ile Chuuk, 118 km ile Yap, 110 km’yle Kosrae izlemekte… Ülkede şu ana kadar korona vakasına hiç rastlanmadı…
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Marshall Adaları
Pasifik Okyanusu'nda Palau'nun 4 bin kilometre doğusundaki Marshall Adaları'nda da hiç Covid-19 vakası yok. Fakat Palau gibi onlar da dünyayı saran salgının etkisini hissediyorlar. En büyük mercan adasının üzerindeki ince kara şeridine kurulu Robert Reimers otelinin bir tarafı okyanus, diğer yanı bir lagüne bakıyor.
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Salgın öncesi 37 odası esasen Asya, Pasifik bölgesi veya Anakara diye anılan ABD'den gelen turistlerle ortalama yüzde 75-88 doluluk oranına ulaşıyordu. Sınırlar Mart ayında kapandığından bu yana doluluk yüzde 3-5'e düştü. Oteller grubunun görevlisi Sophia Fowler, "Diğer adalardan gelen birkaç kişi var ama fazla değil" diyor.
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Ülkeye Covid-19'un girmesini önlemek için, hastalığın yayıldığı ülkelere gidip gelen teknelerin ülkenin limanlarına girişi yasaklanmış. Petrol tankerleri ya da yük gemileri ise limana girmeden önce 14 gün açık denizde karantinada bekletiliyor.
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Vanuatu
Güney Pasifik Okyanusu’nun güneyinde bulunan Vanuatu 83 adası ile 250 bin nüfusu bünyesinde barındırıyor. Vanuatu adalarından bazılarında 'mavi delik' adı verilen, yeraltı kaynaklarının kireç taşını çözerek oluşturduğu su birikintileri bulunuyor. Şu ana kadar ülkede hiç vaka görülmemiş olsa da Vanuatu da salgından zarar görmekten kaçamayacak.
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Asya Kalkınma Bankası bu ada devletinin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 10 civarında düşeceğini tahmin ediyor ki bu 1980 yılında bağımsızlığını kazandığından bu yana ülke ekonomisinde yaşanan en önemli küçülme olacak.
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Ekonomideki küçülmenin sebebi sadece sınırların kapatılması değil. Nisan ayında Harold kasırgası ülkede yaşayanların yarıdan fazlasını etkileyen yıkım yaratmış ve üç kişinin ölümüne yol açmıştı. Fakat salgının etkisinin daha kalıcı olacağı söyleniyor.
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Nauru
Eskiden Pleasant Adası olarak bilinen, Nauru, Güney Pasifik'te bulunan bir ada ülkesi. Nauru yaklaşık 3 bin yıl önce Mikronezya ve Polinezyalılar tarafından yerleşim yeri olarak kullanılmış.
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Geçmişte 12 kabileye ev sahipliği yapan Nauru'nun günümüzde resmi bayraklarındaki 12 köşeli yıldız bu kabileleri temsil ediyor. Nauru yaklaşık 9 bin 945 kişilik bir nüfusa sahip. Ülkede henüz vaka sayısına rastlanmadı…
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Kiribati
Kiribati Cumhuriyeti, Büyük Okyanus'un orta kesiminde, takımadalardan oluşan bir ada ülkesi. Başkenti Güney Tarava şehri... Ülkenin 33 atolü, ekvator civarındaki 3.5 milyon kilometrekare alana yayılmış. Ülke adı, ana takımadalara verilen İngilizce isim olan ‘Gilberts Adaları’ndan geliyor. Ülkenin doğu ucu tarih değiştirme çizgisine sınırdır.
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Dolayısıyla Kiribati yeni güne ilk giren ülkedir. Hatta 1999 yılında ülkenin en doğusundaki Caroline Adası, Kiribati'nin üçüncü milenyuma giren ilk ülke olması şerefine ‘Milenyum Adası’ olarak adlandırılmış. Şu sıralar ülke hiç vaka rastlanmamasıyla gündemde…
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Solomon Adaları
Papua Yeni Gine’nin hemen yanı başında bulunan Solomon Adaları’nın 500 bin kişilik nüfusu irili ufaklı birçok adaya dağılmış durumda. Solomon Adaları’nın coğrafi avantajlarından bir tanesi, bu listedeki Kiribati, Tuvalu ve Vanuatu’ya yakın mesafede olması.
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Burası, beyaz kumu, palmiye ormanları ve turkuaz sularıyla kelimenin tam anlamıyla bir tatil cenneti. Ama şu sıralar hiçbir turisti ağırlayamıyor.
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Tuvalu
Her yönüyle bir dünya harikası olan Tuvalu, tüm güzelliğine rağmen salgın öncesi de dünyada turistlerin en az tercih ettiği ülke durumundaydı. Salgın sonrası da durum pek değişmedi. Güney Pasifik'te yer alan bu ada ülkesinin tercih edilmeme nedeni ise coğrafi uzaklığı. Küresel ısınma nedeniyle sular altında kalma tehlikesi yaşayan Tuvalu, yakın gelecekte sular altında kalabilir.
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Tuvalu, dokuz adet mercan adasından oluşan Polinezya ülkesi. Avustralya ile Hawaii arasında yer alan adanın komşu ülkeleri ise; Kiribati, Samoa ve Fiji adaları. 26 kilometre karelik bir yüzölçüme sahip olan Tuvalu, dünyada Vatikan, Monako ve Nauru'nun ardından en küçük ülke unvanına sahip. Ülkede şu ana kadar hiçbir vakaya rastlanmadı…
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Samoa
Eskiden Samoa Adaları bir birlik içerisindeydi ancak zaman ilerledikçe Samoa Adaları ikiye ayrıldı. Birisi şuan ki Doğu Samoa da denilen Amerikan Samoası diğeri ise kısmen Almanya taraftarı olup ancak bağımsız olan Batı Samoa'dır. Ülkede şu ana kadar hiç vaka görülmedi.
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Tonga; 1970 yılında bağımsızlığına kavuşan,169 ada ve mercan adasından oluşan bir ada ülkesidir.Ülkenin başkenti Nuku’alofa’dır. Dünyanın en doğusunda yer alan ve yeni günü ilk gören yerleşim yeridir.Resmi dil Tongacadır. Şu ana kadar ülkede hiç vakaya rastlanmadı.