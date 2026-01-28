Çalışanın yemek ücretinde iki farklı tutar

Haberin Devamı

Geçen senenin başına kadar yemek kartları marketlerde kullanılacak mı tartışması vardı, şimdi ise vergiden istisna yemek bedeli ile prime esas kazançtan istisna edilecek tutar konusunda tereddütler var. Nitekim bir süredir özellikle işverenlerden bu konuda çokça soru ve şikayet alıyorum. Şikayetin konusu ise, yemek bedeli ile SGK istisna tutarı arasındaki farktan kaynaklanıyor.

İşverenler tarafından çalışanlara ödenen yemek bedeli ya da yemek yardımının tutarı her yılın başında güncelleniyor. Yemek yardımının iki ayrı boyutu var. Birincisi, vergi istisnası uygulanacak yemek bedeli, diğeri ise sosyal güvenlik primi istisnası uygulanacak yemek bedeli. Her ikisi de sene başlarında güncellenip, açıklanır. 2025 yılında vergi istisnasına tabi yemek bedeli tutarı günlük 240 liraydı, 2026 yılında bu tutar yeniden değerleme oranı kadar artırılarak günlük 300 lira olarak belirlendi ve Resmi Gazete’de de yayımlandı. Buna göre, işverenler için günlük 300 liraya kadar olan yemek bedeli gelir vergisinden istisna tutulacak, yemek bedeli bu tutarı aşarsa, aşan tutar vergiye tabi olacak.

SGK İÇİN YEMEK BEDELİ 158 TL

Yemek bedelinin ikinci boyutu SGK primi istisnası uygulanacak tutar. 2025 yılında işverenin çalışanına verdiği yemek bedelinin prime esas kazançtan istisna edilecek günlük tutarı 158 liraydı; SGK, 2026 yılında istisna tutarında artışa gitmedi ve yine 158 lira olarak belirledi. Yani işveren, bu yıl da çalışan için ödediği yemek bedelinin 158 liraya kadar olan tutarını prime esas kazançtan istisna edecek; aşan kısmı prime tabi olacak. İşte, tartışma veya kafa karışıklığı da buradan kaynaklanıyor. Vergiden istisna edilecek tutar ile sigorta priminden istisna edilecek tutar arasındaki fark, 2026 yılında açılmış oldu. Merak edenler için belirteyim, 2024 yılında her iki istisna tutarı da birbirine yakındı.

Durum bu kadarla da sınırlı değil. Yemek yardımı farklı şekillerde uygulanıyor. İşverenin, işyerinde kendi imkanlarıyla yemek vermesi halinde uygulama farklı, işverenin çalışana yemek bedeli adı altında nakit para ödemesinde uygulama farklı, işverenin yemek kartı, çeki, kuponu ile yemek yardımında bulunmasında uygulama farklı. Şöyle anlatayım.

VERGİ İÇİN YEMEK BEDELİ 300 TL

İşveren, işyerinde, kendi imkanları ile çalışanına yemek verirse bu durum sigorta primine esas kazanca dahil edilmiyor. İşyeri kendi imkanları ile çalışana yemek veremeyip, çalışana nakit yemek yardımı yapıyorsa; işveren, günlük 300 liraya kadar olan tutarı vergiden, günlük 158 liraya kadar olan tutarı da SGK priminden istisna tutabiliyor. Örneklersek, işveren çalışanına yemek bedeli adı altında nakit para veriyorsa ve işçi de ayda 22 gün çalışıyorsa; işveren aylık 6 bin 600 lirayı vergiden istisna tutarken, aylık 3 bin 476 lirayı SGK priminden istisna tutabiliyor.

İŞVEREN BU DETAYA DİKKAT ETMELİ

İşveren çalışanına yemek kartı veya kuponu veriyorsa; yemek kartı, çeki, kuponuna yüklenen yemek bedeli tutarı günlük 300 liraya kadar vergiden istisna tutulurken, yüklenen bedeller SGK primine esas kazanca dahil edilmiyor. Ancak burada istisna bir durum var. Yemek kartı, çeki, kuponu yemek bedeli dışından nakit veya nakit yerine geçecek amaçlarla kullanılırsa bu durumda günlük 158 lira olan istisna tutarı uygulanıyor. Örnekle anlatayım. İşveren, çalışanına aylık 6 bin lira yemek kartı veya çeki verdi. Bu tutarın tamamı yemek bedeli olarak kullanılırsa SGK primine esas kazanca tabi olmayacak. Ancak 6 bin liralık yemek bedeli nakit olarak kullanılırsa; günlük 158 liradan, çalışılan 22 gün üzerinden 3 bin 476 lira SGK primine dahil edilmeyecek ancak kalan 2 bin 524 lira için prim ödenecek.

Özetleyecek olursam: Yemek kartı, çeki veya kuponuna yüklenen yemek bedeli tutarı, nakit ya da nakit yerine geçecek amaçlar dışından kullanılmadığı müddetçe sigorta primine esas kazanca dahil edilmiyor.