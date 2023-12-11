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Parlamentonun ‘model şefi’

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#Miçotakis#Konstantina Miçotakis#Parlamento
Parlamentonun ‘model şefi’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 07:00

Konstantina Miçotakis Yunan parlamentosunun kulislerinde sık konuşulan isimlerden birisi. Başbakan Miçotakis’in akrabası olan Konstantina bir siyasetçi değil, 300 sandalyeli parlamento mutfağının şefi.

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Liseyi bitirdikten sonra polis olmak isterken Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan pilot babası Yanis’in “Sen aşçı ol” nasihatine uyup, Fransa’nın ünlü aşçılık okulu ‘Le Monde’da mesleğin inceliklerini öğrenen Konstantina Miçotakis, görünümüyle bir modeli andırıyor. Hatta Fransa’daki okulunda arkadaşlarının ona ‘model şef’ lakabı taktığı biliniyor. 28 yaşındaki şefin, parlamentoda işe alınması, Başbakan Miçotakis ile uzak akrabalığına değil, çok iyi eğitim almış olmasına bağlanıyor.

FASULYELİ FRANSIZ GÜVECİ

Mutfak zor iş” diyen Konstantina, “Saatlerce ayakta durmak, çok ağır tencereleri taşımak zorundasınız. Yüksek sıcaklığa sahip bir ortamda sürekli koşuşturma içindesiniz. Aşçılık, kadın için erkeğe kısayla daha zor bir meslek” ifadesini kullanıyor. Başarılı şefin en tercih edilen yemekleri fasulyeli Fransız güveci (Cassulet), Japon usulü tavuk şiş (Yakitori) ve patates püreli sığır yanağı.

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UZAKTAN AKRABASI

28 yaşındaki Konstantina Miçotakis, Başbakan Kiriakos Miçotakis’in uzak akrabası (Babası, Başbakan Miçotakis’in babası ile 2. derecede
kuzen.)

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#Miçotakis#Konstantina Miçotakis#Parlamento

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