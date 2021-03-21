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Dünya
Haber Giriş: 21.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Paris'ten kaçış

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Paris'ten kaçış

Fransa’yı koronavirüsün üçüncü dalgası vurdu. Yeni karantina tedbirlerinin uygulanmaya geçmesine saatler kala ülkeden ve başkentten resmen kaçış başladı.

12 milyonluk başkent Paris’te insanlar trenlere hücum etti. Kentten ayrılan taşıtlar trafik tıkanıklığına yol açtı. Ülkenin üçte birini etkileyecek tedbirlerin üstüne bir de aşı kaosu eklenmiş durumda. Üçüncü dalga tehlikesinden ötürü 21 milyon kişi yaşadığı 16 bölgede tüm gün sokağa çıkma yasağı başlatılmıştı.

Paristen kaçış

DAHA HIZLI VE DAHA CİDDİ

Fransa Başbakanı Jean Castex, 18 Mart’ta koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Paris’in de içinde bulunduğu 16 bölgede 20 Mart’tan itibaren 4 haftalığına tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı. Castex, COVID-19 salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti: “Bu üçüncü dalga birçok Avrupa kentinde görülüyor. Bunun sebebi İngiliz varyantıdır. Bu, COVID-19 vakalarının 4’te 3’ünü oluşturuyor. Daha hızlı yayılıyor ve potansiyel olarak daha ciddi.”

Paristen kaçış
                                                       
Paristen kaçış
   

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