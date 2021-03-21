Paris'ten kaçış

12 milyonluk başkent Paris’te insanlar trenlere hücum etti. Kentten ayrılan taşıtlar trafik tıkanıklığına yol açtı. Ülkenin üçte birini etkileyecek tedbirlerin üstüne bir de aşı kaosu eklenmiş durumda. Üçüncü dalga tehlikesinden ötürü 21 milyon kişi yaşadığı 16 bölgede tüm gün sokağa çıkma yasağı başlatılmıştı.

DAHA HIZLI VE DAHA CİDDİ

Fransa Başbakanı Jean Castex, 18 Mart’ta koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Paris’in de içinde bulunduğu 16 bölgede 20 Mart’tan itibaren 4 haftalığına tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı. Castex, COVID-19 salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti: “Bu üçüncü dalga birçok Avrupa kentinde görülüyor. Bunun sebebi İngiliz varyantıdır. Bu, COVID-19 vakalarının 4’te 3’ünü oluşturuyor. Daha hızlı yayılıyor ve potansiyel olarak daha ciddi.”

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