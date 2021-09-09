Paris’te asrın davası başladı

Tüm dünyayı şoke eden saldırıları gerçekleştiren isimlerden hayatta kalan tek isim olan Salah Abdeslam da yargılanan isimler arasında yer alıyor. Jandarmanın çevrelediği sanık bölümündeki Abdeslam, yargıcın açık kimliğini beyan etmesine yönelik talebine şehadet getirerek cevap verdi. Mesleğinin sorulması üzerine “çalışmayı DEAŞ militanı olmak için bıraktığını” söyledi. Abdeslam, “Bu hikâyeyle onların hiçbir alakası yok” diyerek anne ve babasının isimlerini vermeyi reddetti.



Dava kapsamında 20 kişi yargılanıyor. Dava dosyası 542 ciltten oluşurken davacıların sayısı yaklaşık 1800. Duruşmalara katılacak avukatların sayısı ise 330.

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