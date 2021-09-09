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Dünya
Güven ÖZALP/BRÜKSEL
Haber Giriş: 09.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Paris’te asrın davası başladı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Paris’te asrın davası başladı

Fransa’nın başkenti Paris’te 130 kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden olan 13 Kasım 2015’teki terör saldırılarına ilişkin dava dün başladı.

Tüm dünyayı şoke eden saldırıları gerçekleştiren isimlerden hayatta kalan tek isim olan Salah Abdeslam da yargılanan isimler arasında yer alıyor. Jandarmanın çevrelediği sanık bölümündeki Abdeslam, yargıcın açık kimliğini beyan etmesine yönelik talebine şehadet getirerek cevap verdi. Mesleğinin sorulması üzerine “çalışmayı DEAŞ militanı olmak için bıraktığını” söyledi. Abdeslam, “Bu hikâyeyle onların hiçbir alakası yok” diyerek anne ve babasının isimlerini vermeyi reddetti.

Paris’te asrın davası başladı

Dava kapsamında 20 kişi yargılanıyor. Dava dosyası 542 ciltten oluşurken davacıların sayısı yaklaşık 1800. Duruşmalara katılacak avukatların sayısı ise 330.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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