Paris'i dehşete düşüren cinayet... Detayları açığa çıktı:12 yaşındaki kızı öldürüp kutuya koymuşlar!

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Fransa'nın başkenti Paris’in 19. Bölge olarak adlandırılan mahallesinde yaşanan olaylar sadece bölge sakinlerinin kanını dondurmakla kalmadı, kendine dünya medyasında da geniş yer buldu.

Hafta sonu yaşanan ancak dünya basınına dün yansıyan korkunç cinayetle ilgili detayların az bir kısmı açıklanmış ancak yine de 12 yaşındaki masum bir kız çocuğunun başına gelenler yine de dünyayı ayağa kaldırmaya yetmişti. Parisliler Lola'nın cesedinin bulunduğu yeri çiçek bahçesine çevirdi

DÜNYA, YAŞANANLARI DÜN ÖĞRENDİ

Dün yapılan açıklamalarda 12 yaşındaki adı açıklanmayan bir çocuğun cesedinin evinden çok da uzak olmayan bir mahallede bir bavulun içinde elleri ve ayakları bağlı olarak bulunduğu bilgisi yer alıyordu.

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Bugün gerek yetkililerin yaptığı açıklamalar gerekse Fransa basınına yansıyan detaylar olayı bir parça daha aydınlığa kavuştururken haberi duyanlar adeta dehşete kapıldı.

Adının Lola olduğu açıklanan çocuk, günü okulda geçirmişti. Lola'nın okulunun önünde dünden beri polisler bekliyor

12 YAŞINDAKİ LOLA EVİNE HİÇ DÖNEMEDİ

Ancak öğleden sonra evine dönmeyince babası kaygılanmaya başladı. Akşam saatlerindeyse cesedi 19. Bölge'deki apartmanının önünde, şeffaf bir plastik kutunun içinde bulundu.

Lola’nın babası oturdukları sitede kapıcılık yapıyordu. Lola’nın cesedi kutunun içine sıkıştırılmış ve üstü örtülmüş halde bulundu.

Elleri ve ayakları bağlanmıştı ve boynunda derin bir yara olduğu belirtildi. Ancak hafta sonu yapılan otopside, boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Aile, kızlarının başına gelenleri öğrenmeden önce onu sosyal medya aracılığıyla bulmaya çalışıyordu

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CESEDİN ÜZERİNDE BULUNAN RAKAMLARIN GİZEMİ

İşin daha da tuhafı ayaklarında da iki yapışkanlı not kağıdı vardı. Birinde “0”, diğerinde “1” yazıyordu.

Polis, cinayetin başlıca şüphelisini tutukladı. Basında zanlının 24 yaşındaki Cezayir doğumlu Dahbia B. olduğu yazdı.

Kadının kimliği, apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Görüntülerde Cuma günü öğleden sonra Lola ile birlikte binaya girerken görülüyordu.

Dahbia adlı kadın daha sonra binadan tek başına, plastik bir kutuyu sürükleyerek binadan çıkartırken görüldü. Katil, güvenlik kamerasına böyle yakalandı

ORGAN KAÇAKÇISI MI?

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Bir görgü tanığı kadının tutarsız davranışlarda bulunduğunu ve kendisine yardım etmesi karşılığında “bir organ kaçakçılığı işinden” para vereceğini söylediğini aktardı. Ancak polis bunun “ciddi bir ipucu” olduğuna inanmadıklarını belirtti.

Polisin en akla yakın olarak kabul ettiği senaryo, herhangi bir adreste kayıtlı olmayan Dahbia B.'nun psikolojik sorunlarının olduğu ve cinayeti niçin işlediğinin belli olmadığı yönünde.

Gözetim altında tutulan bir başka kişi de Dahbia B ve plastik kutuyu arabasıyla taşıyan 43 yaşındaki bir erkek. Polis bu zanlı tarafından Paris’in banliyölerinde arabayla dolaştırılan Dahbia B.’nin, kız kardeşinin de yaşadığı apartmana geri döndüğünü düşünüyor.

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Burada iki kız kardeşin şiddetli bir tartışma yaşadığı ve sonra Dahbia B.’nin plastik kutuyla birlikte yeniden apartmandan ayrıldığı söyleniyor. Dahbia B. geceyi, ertesi gün gözaltına alındığı Bois-Colombes banliyösündeki bir dairede geçirdi.

"15 YAŞIN ALTINDAKİ BİR KİŞİYİ İŞKENCE YAPARAK BARBARCA ÖLDÜRME"

Dahbia B. hakkında, "15 yaşın altındaki bir kişiyi işkence yaparak barbarca öldürme" şüphesiyle soruşturma açtı. Soruşturmanın devam etmesi ve tutukluluğunun da sürmesi bekleniyor.

Pazartesi sabahı Lola’nın okulunda, çocuklar ve ailelerin üzüntüsü açıkça görülebiliyordu.

Fransa Eğitim Bakanı Pap Ndiaye ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo okulu ziyaret etti. Ayrıca öğrencilere psikolojik destek ekipleri gönderildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün küçük kızın ailesinin yanına giderek taziyelerini iletti



HEM ÇOCUKLAR HEM DE AİLELERİ KORKU İÇİNDE

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İki çocuk babası Gasmi La Parisien gazetesine yaptığı açıklamada “Kızım bütün hafta sonu ağladı, gözünü bile kırpmadı. Mahallemizde kimseye güvenemiyoruz. Çocuklarım adına çok korkuyorum” dedi.

Bölgede yaşayan bir kadın da “Alt üst oldum. Bu sabah oğlumu, birkaç metre arkasından okula kadar takip ettim. Sırf güvenlik için. Bundan sonra okula ben götüreceğim ve alacağım. Okulu 16:30’da biterse, işten 16:00’da çıkacağım” diye konuştu.