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Aşı karşıtlarının en gözde teorisi çöktü… Son çalışma, Covid aşısının hamileler üzerindeki etkisini kanıtladı!

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#Hamilelikte Aşı#Covid-19 Aşıları#Hamilelikte Covid Aşısı
Aşı karşıtlarının en gözde teorisi çöktü… Son çalışma, Covid aşısının hamileler üzerindeki etkisini kanıtladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 12:31

Koronavirüs salgınında aşıların devreye girmesi hem milyonlarca hayat kurtardı hem de salgınının artık eski etkisini kaybetmesini sağladı. Ancak buna rağmen aşılarla ilgili endişeler ve aşı karşıtlığı kampanyalarının önüne geçilemedi. Yapılan son bilimsel çalışma ise bu durumun karşısına oldukça güçlü kanıtlarla çıkıyor…

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Erken gebelikte Covid-19 aşılarının güvenliğine ilişkin veriler sınırlı. Koronavirüse karşı hem anne adayını hem de fetüsü güvenlik altında tutabilmek için elimizdeki tek silah aşılar olsa da böyle hassas bir süreçte aşı olmaktan çekinmek, aşıların hamileliğe ya da bebeğe zarar verebileceğinden korkmaksa oldukça anlaşılabilir bir durum.

İskoçya’da yapılan ve Covid-19 aşısı ile 20 haftalık gebelik öncesi düşük ve ayrıca dış gebelik arasındaki ilişkileri araştıran ve nüfusa dayalı geniş tabanlı bir araştırma ise bu sorulara cevap vermekle kalmıyor endişeleri de giderecek çok değerli veriler içeriyor.

Aşı karşıtlarının en gözde teorisi çöktü… Son çalışma, Covid aşısının hamileler üzerindeki etkisini kanıtladı
HAMİLE KADINLAR AŞI OLMALI MI?

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Dünyanın en saygın bilim dergisi Nature’da yayınlanan araştırma, ülkede yaşayan erken gebelik dönemindeki aşılanmış ve aşılanmamış kadınlardan toplanan verileri kullandı.

Covid-19 aşısı, tıpkı diğer riskli gruplarda olduğu gibi hamile kadınlarda da ciddi SARS-CoV-2 enfeksiyonu riskini azaltmada etkilidir.

Ancak hamile popülasyonlarda yüksek düzeyde aşı tereddüttü devam ediyor. İngiltere ve İskoçya'daki verilere göre hamile kadınların, toplumun diğer kesimlerine göre aşılanma oranları çok düşük.

Bunun dünyanın geri kalanında da aynı oranlarda olduğu düşünülüyor.

Gebe kadınların ilk aşı denemelerinden dışlanması ve dolayısıyla aşılama programının başlarında, o sırada güvenlik verilerinin eksikliğini yansıtan tutarsız paylaşımlar da dahil olmak üzere, çeşitli faktörlerin hamile kadınlarda Covid-19 aşısı tereddüdüne katkıda bulunması muhtemel.

Aşı karşıtlarının en gözde teorisi çöktü… Son çalışma, Covid aşısının hamileler üzerindeki etkisini kanıtladı

HAMİLELER İÇİN YETERLİ ARAŞTIRMA YAPILMADI

Artan kanıtlar, gebelikte COVID-19 aşılaması ile erken doğum ve ölü doğum dahil olmak üzere olumsuz geç gebelik sonuçları arasında bir ilişki olmadığını göstermeye başladı. Buna karşılık, erken gebelik sonuçları hakkında yine de çok az veri var.

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Kadınların alacakları sağlık hizmetleri konusunda karar verme sürecini aydınlatmak ve kolaylaştırmak için erken gebelikte Covid-19 aşılarının güvenliğine ilişkin sağlam kanıtlara acilen ihtiyaç var.

İskoçya’da yürütülen araştırma da tam olarak bunu, düşükler ya da dış gebeliklerin aşıyla bir bağlantısı olup olmadığını, araştırdı.

Aşı karşıtlarının en gözde teorisi çöktü… Son çalışma, Covid aşısının hamileler üzerindeki etkisini kanıtladı
SONUÇLAR DÜN YAYINLANDI

Varılan tüm sonuçlarda, SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile düşük veya ektopik gebelik arasında bir ilişki olduğuna dair kanıt bulunamadı. Aynı şekilde aşılanmış kadınlarda da bu riskin arttığına ya da aşı kaynaklı bir düşük ya da dış gebelik oluşumuna dair kanıt bulunamadı.

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Ancak çalışmayı yürüten bilim insanları yine de hamileyken koronavirüse yakalanan kadın sayısındaki azlık nedeniyle ve hamilelerin daha az aşılanması yüzünden, ellerinde normalden daha az veri olduğunu ve bunun da hata payına sebep olabileceğini hatırlattı.

Sonuçları Nature’da yayınlanan çalışmada şu satırlara yer verildi:

“Bulgularımız, aşılamanın hamile kadınların kendilerini ve bebeklerini Covid-19'dan korumaları için en güvenli yol olduğu yönündeki mevcut önerileri desteklemektedir.”

Aşı karşıtlarının en gözde teorisi çöktü… Son çalışma, Covid aşısının hamileler üzerindeki etkisini kanıtladı

BİLİM İNSANLARI: BULDUĞUMUZ KANITLAR SAĞLAM!

Araştırma ekibine göre, hamile kalmayı planlayan veya hamileliğin erken evrelerinde olan kadınlar için Covid-19 aşılarının güvenliğine dair, popülasyona dayalı sağlam kanıtlar var.

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Sonuç olarak, uzmanların analizleri, Covid-19 aşılamasından sonra düşük veya ektopik gebelik riskinde artış olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadı ve aşının hamile kadınların kendilerini ve bebeklerini Covid-19'dan korumaları için en güvenli yol olduğu yönündeki mevcut önerileri destekledi.

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#Hamilelikte Aşı#Covid-19 Aşıları#Hamilelikte Covid Aşısı

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