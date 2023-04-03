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Paris, kiralık e-scooter’ları yasaklayan ilk şehir oldu

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#Paris#E- Scooter#Fransa
Paris, kiralık e-scooter’ları yasaklayan ilk şehir oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 08:44

Paris, Avrupa'da meydana gelen bir dizi ölümcül kazanın ardından, elektrikli scooter'ların kiralanmasını yasaklayan dünyadaki ilk şehir oldu.

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Fransa'nın başkentinde Pazar günü yapılan referandumda e-scooter'ların yasaklanmasını isteyenlerin oranı yüzde 90 oldu. Ancak sandığa oy verme yaşı tutanların sadece yüzde 8’i gitti.

Referandum, Fransa'nın başkentinde e-scooter nedeniyle artan sayıda insanın yaralanması ve ölmesi sonucu yapıldı.

Resmi rakamlara göre, şehrin seçmen kütüğündeki 1,38 milyon kişiden 103.000'den biraz fazlası oy kullandı. Bunlardan 91.300'den fazlası e-scooter’ların yasaklanmasını istedi.

Paris, elektrikli araçları benimseyen ilk şehirlerden biriydi ancak karşı çıkanlar bunların yarardan çok zarara neden olduğunu savunuyor.

E-scooter'ların bazı kişiler tarafından trafikte araçların, kaldırımlarda yayaların arasından ve saatte 27 km hıza çıkarak kullanılması endişe doğuruyordu.

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Sürücüler genellikle kask takmıyorlardı ve 12 yaşındaki çocuklar yasal olarak e-scooter kiralayabiliyordu. Park halindeki e-scooter’ların kaldırımlarda yığıldığına dair eleştiriler de vardı.

Paris, kiralık e-scooter’ları yasaklayan ilk şehir oldu

2021'de 31 yaşındaki İtalyan bir kadın, iki kişiyi taşıyan bir e-scooter'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Düştü ve kafasını kaldırıma çarptı, aniden kalbi durdu.

Ancak e-scooter sürücüleri, araçların şehirdeki toplam trafik kazalarının küçük bir bölümünü oluşturduğunu savundu. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kiralık e-scooter'lar için referandum çağrısında bulundu. Özel araçlar oylamaya dahil edilmedi.

Sosyalist lider oy kullanırken gazetecilere verdiği demeçte, "Seçmenlerin kararına saygı göstermeye kararlıyım" dedi. "Çok pahalı - 10 dakika için beş euro - pek sürdürülebilir değil ve hepsinden önemlisi, birçok kazanın nedeni" diye konuştu.

Çoğunlukla gençlerden oluşan müşterilerinin oy kullanmayacağından korkan üç ana kiralayıcı -Lime, Dott ve Tier- insanları kendi lehlerine oy vermeye teşvik etmek için sosyal medyayı kullandı. Ayrıca Pazar günü bütün gün seyahatleri ücretsiz yaptı.

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2019'da yürürlüğe giren yeni yasalar - görünür giysiler giyme ve trafik akışına karşı araç kullanmama zorunluluğu da dahil - 135 euro ve hız sınırını aşma durumunda 1.500 euro’ya kadar para cezası öngörüyordu.

Şehirde, park edilen e-scooterlar da bir sorun haline geldi. Birçoğu şehrin parklarına ve meydanlarına bırakılmış durumda. E-scooter’ları kaldırımlara bırakıp gitme yasağı 35 euro para cezası tehdidine rağmen büyük ölçüde dikkate alınmadı.

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#Paris#E- Scooter#Fransa

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