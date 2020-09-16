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Haber Giriş: 16.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Paris kadar buzul koptu... Sebep kutuptaki rekor sıcaklık

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Paris kadar buzul koptu... Sebep kutuptaki rekor sıcaklık
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Grönland’de 79N veya Nioghalvfjerdsfjorden olarak adlandırılan Kuzey Kutbu’nun kalan en büyük buz tabakasından büyük bir buz parçası koptu.

Paris’ten daha büyük olan ve 110 kilometrekarelik bir alanı kaplayan buz parçasının birçok küçük parçaya bölündüğü uydu görüntülerine yansıdı. Yapılan araştırma sonucu buzulun 2019 yılında kırıldığı, bu yaz hava sıcaklığının artmasıyla da tamamen koptuğu tespit edildi. Almanya’daki Friedrich-Alexander Üniversitesi’nden kutup araştırmacısı Dr. Jenny Turton, kopmaların iklim değişikliği kaynaklı olduğunu ve 2019 ile 2020’de rekor yaz sıcaklıkları görüldüğünü belirterek, bölgede atmosferin 1980’den bu yana yaklaşık 3 derece ısındığını dile getirdi.

Paris kadar buzul koptu... Sebep kutuptaki rekor sıcaklık

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