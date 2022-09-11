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Papua Yeni Gine'de 7.6 büyüklüğünde deprem....

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#Papua Yeni Gine#Deprem#Tsunami
Papua Yeni Ginede 7.6 büyüklüğünde deprem....
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 04:15

Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede tsunami alarmı verildi.

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Papua Yeni Gine'nin doğusunda 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve yerel halk Madang kasabası yakınlarındaki ve iç kesimlerdeki binalarda hasar olduğunu bildirdi.

Depremi bildiren ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, bir tsunami uyarısı yayınladı ancak hemen ardından tsunami tehdidinin artık geçtiğini söyledi. Bununla birlikte, bazı kıyı bölgelerinde küçük deniz seviyesi dalgalanmaları olabileceğini ifade etti.

AFP'ye konuşan Madang'daki yerel halk, "çok güçlü bir sarsıntı" hissettiklerini söylerken binalarda da hasar olduğu bildirildi.

USGS, depremin Kainantu kasabasına yaklaşık 67 kilometre uzaklıkta 61 kilometre derinlikte meydana geldiğini söyledi. Bu depremden dakikalar önce, yine aynı bölgede Endonezya açıklarında 6,1 ve 6,4 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana gelmişti.

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Papua Yeni Gine, "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan Pasifik deprem kuşağı üzerinde yer almakta bu nedenle ülkede sık sık depremler yaşanıyor. 

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#Papua Yeni Gine#Deprem#Tsunami

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