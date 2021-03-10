Papa pulunda harita skandalı! Barzaniler’den ‘Büyük Kürdistan’ propagandası

Katolik dininin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Françesko’nun pazartesi günü sonra eren tarihi Irak ziyaretinin yankıları sürüyor. Papa’nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ziyaretinde Erbil’in büyük bir skandala imza attığı ortaya çıktı.

İLAHİLERLE KARŞILANDI

Bağdat’taki temaslarının ardından cumartesi günü Necef’te Iraklı Şiilerin lideri Büyük Ayetullah Ali Sistani ile bir araya gelen Papa Françesko, pazar günü de IKBY’nin başkenti Erbil’e geçti. Papa, Erbil Uluslararası havalimanında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve dini temsilciler tarafından karşılandı. Törende yöresel kıyafet giyen çocuklar, seslendirdikleri ilahiler eşliğinde Papa’yı zeytin dalları, yeşil yapraklar ve çiçeklerle karşıladı.

PULLARI BARZANİLER TANITTI

IKBY İletişim Bakanlığı, ziyaretin anısına 6 adet hatıra pulu bastırdı. Barzani ailesi de bizzat pulların tanıtımını Papa Françesko’ya yaptı. Ancak pullardan birinde Türkiye’nin büyük tepkisini çekecek bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı. Papa Françesko figürünün yer aldığı pulun arka fonunda görülen haritaya, Türkiye’nin birçok doğu ve güneydoğu ili Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne dahil edilerek sözde ‘Büyük Kürdistan’ propagandası yapıldı. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Papa’nın pazartesi sona eren ziyaretini Irak’a ve halkına yönelik bir sevgi gösterisi olarak nitelemişti.

BIDEN, PAPA’NIN ZİYARETİNİ ÖVDÜ

ABD Başkanı Joe Biden, Papa Françesko’nun Irak’ı ziyaretinin “tüm dünya için umut sembolü” olduğunu belirtti. Biden, Papa’nın Irak’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Papa’nın Irak’a ilk kez gitmesinin “tarihi” ve “memnuniyetle karşılanan” bir durum olduğunun altını çizerek, “Bu ziyaret Papa Françesko’nun kendisinin de söylediği gibi önemli bir mesaj gönderdi; kardeşlik, kardeş katlinden daha sağlamdır, umut, ölümden daha güçlüdür, barış, savaştan daha güçlüdür” değerlendirmesini yaptı.

Biden açıklamasında, Papa’nın Irak’ta kutsal mekanları ziyaret ettiğini ve Necef’te Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali el-Hüseyni es-Sistani ile görüştüğünü de hatırlattı. Papa’nın, birkaç yıl öncesine kadar terör örgütü DEAŞ’ın pençesindeki Musul’da ayin yaptığına işaret eden Biden, “Bütün bunlar, tüm dünya için umut sembolüdür” değerlendirmesinde bulundu. Biden açıklamasında, “Papa’ya dini hoşgörüyü, insanlığın ortak bağlarını ve dinler arası anlayışı yüceltmek için bağlılığından dolayı hayranlığımız devam edecektir” ifadelerini kullandı.