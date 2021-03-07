Katolik-Şii yakınlaşması... Papa'nın Irak gezisinin şifreleri

HZ. İBRAHİM’İN MEMLEKETİNDE Papa daha sonra Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’ın din büyüğü saydığı Hz.İbrahim’in doğduğu antik Ur kentini ziyaret etti. Burada dinler arası etkinliğe katılan Françesko, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ancak etkinlikte Yahudi dininden temsilciler olmadığı belirtildi. Françesko’nun Sistani ile görüşmesi, 2017 yılında Mısır’da Sünni İslam’ın önde gelen kurumlarından biri olan El Ezher Üniversitesi imamı Şeyh Ahmed El Tayyib ile görüşmesinin devamı olarak nitelendiriliyor. Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Françesko’nun ziyaret tarihi olan 6 Mart’ı Ulusal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Günü ilan ettiklerini açıkladı.