Gürkan Emre MELİKOĞLU / Fotoğraflar: AFP - AP - Abaca
Haber Giriş: 07 Mart 2021 - 07:00 |
Katolik-Şii yakınlaşması... Papa'nın Irak gezisinin şifreleri
Hıristiyanlığın Katolik mezhebinin dini lideri ve Vatikan Devlet BaşkanıPapa Françesko, Irak ziyaretinin ikinci gününde Iraklı Şiilerin ruhani lideri Ayetullah Sistani’yi evinde ziyaret etti. Papa Françesko, daha sonra Hz.İbrahim’in doğduğu Ur kentini ziyaret etti, dinler arasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.
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Papa Françesko (84), tarihi Irak ziyaretinin ikinci gününde Şiilerin önde gelen liderlerinden Büyük Ayetullah Ali Sistani’yi (90) Necef kentindeki mütevazı evinde ziyaret etti.
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AYLAR ÖNCEDEN PLANLANDI
Irak siyasetini şekillendiren isimlerden biri olan 90 yaşındaki Ali Sistani, ender olarak misafir kabul eden ya da kamuoyu önüne çıkan bir dini figür. Ancak anlatılanlara göre kurşun geçirmez aracından indikten sonra Necef’in dar sokaklarında kısa bir mesafeyi yürüyerek katetmek zorunda kalan Papa Françesko’yu ayakta karşıladı.
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Ziyaret aylar öncesinden planlanmaya başlanmıştı. Son dönemde siyatik ağrıları nedeniyle sık sık rutin programını ertelemek zorunda kalan Papa Françesko Irak gezisini ikinci kez ertelemek istememiş, koronavirüs salgınına rağmen bu geziye çıkma kararı almıştı.
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SİSTANİ KAPIDA KARŞILADI
Papa, Sistani’nin evine geldiğinde Iraklı yetkililer, gökyüzüne beyaz güvercin bırakarak barış mesajı verdiler. Normalde ziyaretçilerini oturarak kabul eden Sistani ise bu önemli misafirini kapıya gelerek karşıladı. Sistani’nin ofisinden yayınlanan fotoğraflarda Sistani’nin bir kanepede tek başına oturduğu, yandaki kanapede ise Papa ve heyetinin yer aldığı görüldü. Koronavirüs aşısı olmuş olan Papa görüşmede maske takmazken, henüz aşı olmamış Şii liderinin de maske takmadığı görüldü.
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AYAKKABILARINI ÇIKARDILAR
Papa, Sistani’nin evine girmeden önce ayakkabılarını çıkardı. 50 dakika süren görüşmede daha çok Sistani’nin konuştuğu aktarılırken Vatikan’dan “Papa, dini topluluklar arasında işbirliği ve dostluğun önemine dikkat çekti” açıklaması yapıldı. Sistani ise “Dini ve ruhani liderlik, trajedileri durdurmada büyük rol oynamalı” mesajı verdi.
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HZ. İBRAHİM’İN MEMLEKETİNDE
Papa daha sonra Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’ın din büyüğü saydığı Hz.İbrahim’in doğduğu antik Ur kentini ziyaret etti. Burada dinler arası etkinliğe katılan Françesko, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ancak etkinlikte Yahudi dininden temsilciler olmadığı belirtildi. Françesko’nun Sistani ile görüşmesi, 2017 yılında Mısır’da Sünni İslam’ın önde gelen kurumlarından biri olan El Ezher Üniversitesi imamı Şeyh Ahmed El Tayyib ile görüşmesinin devamı olarak nitelendiriliyor. Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Françesko’nun ziyaret tarihi olan 6 Mart’ı Ulusal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Günü ilan ettiklerini açıkladı.
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SİSTANİ KİMDİR
Din adamı Ayetullah Ali Sistani, ABD’nin 2003 yılında Irak işgalinde Şiilere ‘itidal’ çağrısında bulundu. 2014 yılında fetva yayınlayarak destekçilerini DEAŞ terörüne karşı İran’a yakın milislere katılmaya çağırdı. Sistani, Irak’ta Nuri el Maliki ve Adil Abdülmehdi’nin başbakanlıktan istifa etmelerinde de etkili olmuştu.
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IRAK GEZİSİNİN ŞİFRELERİ
Papa Françesko’nun Irak’a yaptığı ziyaret bir Papa’nın bu ülkeye yaptığı ilk ziyaret.
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Françesko’nun ziyareti 2019’da Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’in davetine verilen bir yanıt niteliğinde. iki hedefi var
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Papa’nın ziyaretinin temelde iki amacı var. Bunlardan biri dinler arası diyalogun güçlendirilmesi.
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Papa’nın Necef’te nüfuzu Irak sınırlarını aşan ve Şii mezhebinde en yetkin Ayetullahlara verilen merci-i taklid konumundaki Sistani ile görüşmesi de Müslüman aleminin farklı koldan temsilcileriyle görüşerek İslam ve Katolik kilisesi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik bir adım.
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YANINIZDAYIZ MESAJI
Papa’nın ikinci ana motivasyonu Irak’ta son yirmi yılda 1.5 milyondan 200 binin altına indiği tahmin edilen Hıristiyan nüfusa destek olmak ve bölgedeki Hıristiyanların yanında olduğunu göstermek.
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SEMBOLİK ROTA
Papa’nın ziyaret edeceği kentler de bu doğrultuda Hıristiyan nüfusun yoğunluklu olarak bulunduğu bölgeler. Ziyaretin rotasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil, DEAŞ’tan kurtarılan Musul ve Ninova’ya bağlı Karakuş’un bulunması da bununla ilgili.
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SİYASİ GÜNDEMİ VAR MI
Papa’nın ziyaretinin siyasi bir arka planı olduğu görüşü de var. Rusya’nın ve buna bağlı olarak Ortodoks kilisesinin Suriye’deki Hıristiyanlar üzerindeki etkisine karşı, Katolik kilisesi bölgedeki varlığını hissettirmek niyetinde. Öte yandan Papa’nın ziyaretinin İran karşıtı Şiileri mutlu ederken İran yanlısı Şiileri rahatsız ettiği görüşü de paralel bir etkiye işaret ediyor.