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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 00:57 | Son Güncelleme:

Papa Franciscus, Erbil'de Aylan bebeğin babasıyla görüştü

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Papa Franciscus, Erbil'de Aylan bebeğin babasıyla görüştü

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak'ın Erbil kentindeki temasları sırasında, Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin babasıyla bir araya geldi. Ailesini kaybeden Abdullah Kurdi, Papa'ya teşekkür ederek, Aylan bebeğin bir fotoğrafını verdi.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa'nın, Erbil'deki Franso Hariri Stadyumu'nda düzenlenen ayinin ardından Aylan bebeğin babası Abdullah Kurdi ile görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Papa'nın, ailesini kaybeden Abdullah Kurdi'nin acısını dinlediği ifade edildi. Kurdi'nin ise ilgisinden dolayı Papa'ya teşekkür ederek, Aylan bebeğin bir fotoğrafını verdiği belirtildi.

Papa Franciscus, Erbilde Aylan bebeğin babasıyla görüştü

Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri lastik botun batması sonucu Suriyeli 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin yanı sıra ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirmişti. Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedeninin görüntüleri, Suriye'deki savaşın korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koymuş, uluslararası toplumun mülteci sorununa dikkatini çekmişti.

Papa Franciscus, Erbilde Aylan bebeğin babasıyla görüştü

Papa Franciscus, Erbilde Aylan bebeğin babasıyla görüştü

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