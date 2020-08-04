Pandemi gölgesinde Almanya’da ilk dersbaşı

Almanya’nın koronavirüs salgını döneminde eğitimin nasıl olacağına dair ilk sınavı başladı. Ülkenin kuzeyindeki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde çocuklar, mart ayında ara verilen eğitime yeniden başladı. Bu eyalette eğitimdeki gidişat diğer eyaletlerde de merakla izleniyor.

MASKE ŞART DEĞİL GÖNÜLLÜ

Yaklaşık 152 bin 700 öğrencinin eğitime başladığı eyalet, 877 vaka ve 20 ölüm ile Almanya’da salgının en az görüldüğü bölgeler arasında yer alıyor. Okullarda maske zorunluluğu bulunmasa da birçok çocuğun gönüllü bir şekilde maske taktığı gözlendi. Hamburg’da eğitimin perşembe günü, başkent Berlin’de ise gelecek hafta başlaması bekleniyor. Birçok eyalet çocukların okul koridorunda maske takmasını zorunlu hale getirmeyi planlarken, çocukların sınıfta maske takmamasına karşın sınıf içinde mesafeli konumlanma planları üzerine çalışılıyor.

RİSKLİ ÜLKELERDEN GELENLERE TEST

Öte yandan Almanya, riskli ülkelerde yaptıkları tatillerinden dönenlere korona testi mecburiyetine bu hafta başlıyor. Riskli ülkeler listesinde Türkiye de var. Sağlık Bakanı Jens Spahn, test mecburiyeti uygulamasının bu hafta yürürlüğe gireceğini açıkladı, ancak tam bir tarih vermedi.

HÜKÜMETİ KIZDIRAN PROTESTO

Alman hükümeti, hafta sonu başkent Berlin’de koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan gösterilerde önlemlere uyulmamasını eleştirdi. Angela Merkel hükümetinin sözcü yardımcısı Ulrike Demmer, bu zor dönemde barışçıl gösterilerin önemli olduğunu belirterek, “Ancak hafta sonu izlemek zorunda kaldığımız görüntüler kabul edilemez” dedi.