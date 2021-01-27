Pamela Anderson korumasıyla evlendi

İngiliz Daily Mail gazetesi çiftin Noel arifesinde Anderson'ın Kanada Vancouverdaki evinde düzenlenen özel bir törenle evlendiğini yazdı.

Daily Mail TV'ye özel mülakat veren Kanadalı aktrist, "Olmam gereken yerdeyim, beni gerçekten seven bir adamın kollarında" dedi.

Çiftin basit bir düğün yaptığı ve düğüne arkadaşları ya da ailesinden kimsenin katılmadığı öğrenildi.