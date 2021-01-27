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Dünya
Hürriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.01.2021 - 22:27 | Son Güncelleme:

Pamela Anderson korumasıyla evlendi

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Pamela Anderson korumasıyla evlendi
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Dünyaca ünlü film yıldızı Pamela Anderson'ın, koruması Dan Haygurst ile dünya evine girdiği ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesi çiftin Noel arifesinde Anderson'ın Kanada Vancouverdaki evinde düzenlenen özel bir törenle evlendiğini yazdı.
Daily Mail TV'ye özel mülakat veren Kanadalı aktrist, "Olmam gereken yerdeyim, beni gerçekten seven bir adamın kollarında" dedi.

Çiftin basit bir düğün yaptığı ve düğüne arkadaşları ya da ailesinden kimsenin katılmadığı öğrenildi.

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