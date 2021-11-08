Paçalarını kıvırıp suya girdi... Dünyanın gözü önünde sıra dışı konuşma!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Şoke eden iddia Dünyanın gözü önünde vahşet... İsrail bilerek saldırdıŞoke eden iddia! Dünyanın gözü önünde vahşet... İsrail bilerek saldırdı#İsrail
Dünya yetmedi uzayı da çöplüğe çevirdik Astronotların hayatı risk altında...Dünya yetmedi uzayı da çöplüğe çevirdik! 'Astronotların hayatı risk altında...'#Uzay
Lütfü Türkkan ihraç edilecek miLütfü Türkkan ihraç edilecek mi?#Lütfü Türkkan
Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdiLütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdi#Lütfü Türkkan
Borsada rekor üzerine rekor Ciddi yükselişler gelebilirBorsada rekor üzerine rekor! Ciddi yükselişler gelebilir#Borsa İstanbul
Milyonlarca kişi bekliyor Ankaranın gündemi asgari ücretMilyonlarca kişi bekliyor! Ankara'nın gündemi asgari ücret#Asgari Ücret
Dünyanın beklediği tarihler yaklaştı Birçok şirket şimdiden başladı... Bunlara dikkatDünyanın beklediği tarihler yaklaştı! Birçok şirket şimdiden başladı... Bunlara dikkat#Bekarlar Günü
Resmen 3. Dünya Savaşı hazırlığı... Görüntüler ABDyi ayağa kaldırdıResmen 3. Dünya Savaşı hazırlığı... Görüntüler ABD'yi ayağa kaldırdı! #Çin
İstanbul için güzel haber Türkiyenin en hızlısında test sürüşleri başladı...İstanbul için güzel haber! Türkiye'nin en hızlısında test sürüşleri başladı... #Adil Karaismailoğlu
Seni bu seyirciyle göndereceğim sözleri gündem oldu'Seni bu seyirciyle göndereceğim' sözleri gündem oldu#Fenerbahçe
Sıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıdaSıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıda#Meteoroloji
Korkutan uyarı: En büyük insani kriz, 6 ay içinde dünya bir cehennem olacakKorkutan uyarı: En büyük insani kriz, 6 ay içinde dünya bir cehennem olacak!#Dünya Gıda Programı
Meme implantları lenfomaya neden oluyor mu ‘İlk vaka 1997’de görüldü’Meme implantları lenfomaya neden oluyor mu? ‘İlk vaka 1997’de görüldü’#Lenfoma
Herkes onu konuşuyor Paçasını kıvırıp suya girdi ve...Herkes onu konuşuyor! Paçasını kıvırıp suya girdi ve... #COP26
HABERLERDünya Haberleri

Paçalarını kıvırıp suya girdi... Dünyanın gözü önünde sıra dışı konuşma!

#COP26#Tuvalu#Dışişleri Bakanı
Paçalarını kıvırıp suya girdi... Dünyanın gözü önünde sıra dışı konuşma

Dünyanın karşı karşıya olduğu iklim kriziyle mücadele için liderler, Glasgow kentinde bir araya geldi. COP26, insanlığın karşı karşıya olduğu iklim krizinin önlenebilmesi için son şans olarak görülüyor ve hükümetlerden iklim taahhütlerini artırmaları bekleniyor. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'na kendi ülkesinden katılan bir dışişleri bakanının görüntüsü ise tüm dünyanın dikkatini Tuvalu'ya çekti...

Haberin Devamı

BM İklim Değişikliği Konferansı’nın sürdüğü İskoçya’nın Glasgow kenti başta olmak üzere dünyanın pek çok kentinde iklim aktivistleri sokaklara döküldü. İklim zirvesini ‘başarısız’ olarak gören aktivistler ‘Söz yetmez, eylem lazım’ diyerek harekete geçilmesini istedi.

İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan 26’ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) 12 Kasım’a kadar devam ederken, dünya iklim aktivistlerinin gösterilerine sahne oldu. Liderlerin zirvedeki performansını beğenmeyen aktivistler, küresel ısınmaya karşı daha somut ve şeffaf adımlar atılması için başta Glasgow olmak üzere Sydney’den Nairobi’ye kadar pek çok kentte gösteriler düzenledi.

Öte yandan tüm bunlar yaşanırken Büyük Okyanus'ta, dokuz adet mercan adasından oluşan Polinezya ülkesi Tuvalu'nın Dışişleri Bakanı Simon Kofe yaptığı ilginç konuşmayla zirve gündemine damgasını vurdu.

Tuvalu'nın Dışişleri Bakanı Simon Kofe COP26'ya kendi ülkesinde kaydettiği bir video mesaj yollayarak zirveye katıldı. Ancak bakan, verdiği mesajı vurgulamak için göreni şoke eden bir yöntem seçti.

Haberin Devamı

Paçalarını kıvırıp suya girdi... Dünyanın gözü önünde sıra dışı konuşma

Gözden Kaçmasın

COP26 nedir Glasgow İklim Zirvesi nerede, hangi ülkeler katılacak Glasgow İklim Zirvesi’nin detaylarıCOP26 nedir? Glasgow İklim Zirvesi nerede, hangi ülkeler katılacak? Glasgow İklim Zirvesi’nin detaylarıHaberi Görüntüle

Takım elbisesini ve kravatını giyinen bakan denize yerleştirdiği bir kürsü ve arkasında duran bayraklarla ve pantolonunun paçasını kıvırmış haldeyken dünyaya hem ülkesinin kritik durumunu hem de iklim kriziyle ilgili mesajlarını aktardı.

Tuvalu'da küresel ısınma nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi, başkenti deniz seviyesinden sadece 5 metre yüksekte olan ülke için hayatî bir tehdit oluşturuyor. Eğer küresel ısınma nedeniyle sıcaklık 1 derece daha artarsa, Tuvalu sulara gömülecek. Halk şimdiden Avustralya ve Yeni Zelanda'ya göç etmeye başladı bile.

Paçalarını kıvırıp suya girdi... Dünyanın gözü önünde sıra dışı konuşma

Kofe, video mesajında "Zirvede söylenenler ülkemde yaşanan gerçeklerle çelişiyor. Tuvalu iklim değişikliği ve yükselen deniz seviyeleri konusunda cesur adımlar atılmasını istiyor." ifadelerini kullandı. Bu ciddi uyarılar içeren mesaj yarın zirvede dünya liderlerine izletilecek.

BM zirvesine katılan ülkeler 2050 yılına kadar karbon salınımını azaltma sözü vermiş olsa da Pasifik'te yer alan ada ülkeleri hayatlarını tehdit eden durumla ilgili çok daha çabuk adım atılmasını talep ediyor.

Gözden Kaçmasın

Koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek Eski FDA Direktörü tarih verdiKoronavirüs pandemisi ne zaman bitecek? Eski FDA Direktörü tarih verdiHaberi Görüntüle

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#COP26#Tuvalu#Dışişleri Bakanı

BAKMADAN GEÇME!

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

#Özer Hurmacı
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini