Paçalarını kıvırıp suya girdi... Dünyanın gözü önünde sıra dışı konuşma!

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BM İklim Değişikliği Konferansı’nın sürdüğü İskoçya’nın Glasgow kenti başta olmak üzere dünyanın pek çok kentinde iklim aktivistleri sokaklara döküldü. İklim zirvesini ‘başarısız’ olarak gören aktivistler ‘Söz yetmez, eylem lazım’ diyerek harekete geçilmesini istedi.

İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan 26’ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) 12 Kasım’a kadar devam ederken, dünya iklim aktivistlerinin gösterilerine sahne oldu. Liderlerin zirvedeki performansını beğenmeyen aktivistler, küresel ısınmaya karşı daha somut ve şeffaf adımlar atılması için başta Glasgow olmak üzere Sydney’den Nairobi’ye kadar pek çok kentte gösteriler düzenledi.

Öte yandan tüm bunlar yaşanırken Büyük Okyanus'ta, dokuz adet mercan adasından oluşan Polinezya ülkesi Tuvalu'nın Dışişleri Bakanı Simon Kofe yaptığı ilginç konuşmayla zirve gündemine damgasını vurdu.

Tuvalu'nın Dışişleri Bakanı Simon Kofe COP26'ya kendi ülkesinde kaydettiği bir video mesaj yollayarak zirveye katıldı. Ancak bakan, verdiği mesajı vurgulamak için göreni şoke eden bir yöntem seçti.

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Takım elbisesini ve kravatını giyinen bakan denize yerleştirdiği bir kürsü ve arkasında duran bayraklarla ve pantolonunun paçasını kıvırmış haldeyken dünyaya hem ülkesinin kritik durumunu hem de iklim kriziyle ilgili mesajlarını aktardı.

Tuvalu'da küresel ısınma nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi, başkenti deniz seviyesinden sadece 5 metre yüksekte olan ülke için hayatî bir tehdit oluşturuyor. Eğer küresel ısınma nedeniyle sıcaklık 1 derece daha artarsa, Tuvalu sulara gömülecek. Halk şimdiden Avustralya ve Yeni Zelanda'ya göç etmeye başladı bile.

Kofe, video mesajında "Zirvede söylenenler ülkemde yaşanan gerçeklerle çelişiyor. Tuvalu iklim değişikliği ve yükselen deniz seviyeleri konusunda cesur adımlar atılmasını istiyor." ifadelerini kullandı. Bu ciddi uyarılar içeren mesaj yarın zirvede dünya liderlerine izletilecek.

BM zirvesine katılan ülkeler 2050 yılına kadar karbon salınımını azaltma sözü vermiş olsa da Pasifik'te yer alan ada ülkeleri hayatlarını tehdit eden durumla ilgili çok daha çabuk adım atılmasını talep ediyor.