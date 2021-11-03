COP26 nedir? Glasgow İklim Zirvesi nerede, hangi ülkeler katılacak? Glasgow İklim Zirvesi’nin detayları

COP26, iklim krizinin önlenebilmesi için son şans Birleşmiş Milletler Çevre Programının (UNEP) son raporu ise mevcut taahhütlerle iklim hedeflerine ulaşılamayacağını gösteriyor.



Bu nedenle COP26, insanlığın karşı karşıya olduğu iklim krizinin önlenebilmesi için son şans olarak görülüyor ve hükümetlerden iklim taahhütlerini artırmaları bekleniyor.



Bilim insanları, her yıl rekor seviyelere çıkan sıcaklıklar, orman yangınları, kuraklık ve seller nedeniyle yaşanması giderek zorlaşan dünyanın, iklim değişikliğiyle mücadele edilmezse tam anlamıyla felakete sürükleneceği uyarısını yapıyor.