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Son dakika: Koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek? Eski FDA Direktörü tarih verdi

#Koronavirüs#Kovid-19#ABD
Son dakika: Koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek Eski FDA Direktörü tarih verdi

2019'un sün günlerinde hayatımıza giren koronavirüs ile ilgili sevindiren haber ABD'den geldi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) eski Direktörü Dr Scott Gottlieb 'eski normale' dönüş için tarih verdi.

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Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. 5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan virüs eski normallerimizi geride bırakmamıza neden oldu.

Virüse karşı pek çok aşı geliştirildi. Bilim insanları virüse karşı ilaç geliştirmeyi başardı ve bu ilaçlara ilk onay İngiltere'den geldi.

Merck ve Pfizer'in geliştirdiği ilaçlar sonrası pandemi ile savaşan dünyaya umut dolu bir haber geldi.

'Pandemi ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt veren ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) eski Direktörü Dr Scott Gottlieb, ABD'de koronavirüs pandemisinin ocak ayında sona erebileceğini belirtti.

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Pfizer ve Merck tarafından geliştirilen antiviral hapların FDA tarafından onaylanması ile salgına karşı çok önemli bir silaha sahip olacağımızın altını çizen Gottlieb, 4 ocak'a kadar ABD'nin pandemiden endemiye geçebileceğinin altını çizdi.

YÜZDE 89 ETKİLİ

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Pfizer, geçtiğimiz günlerde söz konusu ilacın Faz 2 ve Faz 3 denemelerinde hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürdüğü belirmişti.

Merck'in İngiltere'den 'şartlı onay' alan antiviral ilacı ise yeni Kovid-19 teşhisi konan hastaların hastaneye yatırılma şansını yaklaşık yüzde 50 oranında azaltıyor.

AŞININ AKSİNE ORAYI HEDEF ALACAK

Şirketin bulaşıcı hastalıklar ve aşılar bölümünün başındaki isim olan Jay Gobler, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geliştirdikleri ilacın aşılardan farklı olduğunu, aşıların aksine virüsün spike proteinini hedef almadığını belirtmişti.

Gobler bu özelliği sayesinde ilacın virüs insan vücudunda gelişmeye devam ederken de aynı derecede etkili olduğunun altını çizmişti.

Koronavirüsün kendi kopyalarını oluşturmasını sağlayan bir enzim olan viral polimerazı hedef alan ilaç virüsün genetik kodlarını bozarak onunla mücadele ediyor.

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