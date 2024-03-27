Avrupa'yı karıştıran açıklama! Rusya'daki saldırıyı biliyorlardı şimdi de Fransa'yı uyardılar...

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Moskova'daki Crocus City Hall'da gerçekleştirilen ve 130'dan fazla insanın hayatını kaybettiği kanlı saldırıdan sadec 2 hafta önce bir uyarı yayınlayarak vatandaşlarını toplu etkinliklerden uzak durmaya çağıran ABD şimdi de Fransa için bir uyarı yayınladı.

ABD: TERÖRİSTLER TURİSTİK BÖLGELERİ HEDEF ALABİLİR

Teröristlerin turistik yerleri hiç uyarı vermeden hedef alabileceği konusunda uyarıda bulunan ABD Büyükelçiliği, sıkışık ve popüler turistik bölgeleri ziyaret edenlerin çevrelerine özellikle dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı ve vatandaşlarından şüpheli faaliyetleri kolluk kuvvetlerine bildirmelerini istedi.



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GÜVENLİK ALARM SİSTEMİ EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARILDI

Uyarı, Fransız hükümetinin Cuma akşamı Moskova'da gerçekleşen terör saldırısının ardından ulusal güvenlik alarm sistemini en yüksek seviyeye yükseltmesinden saatler sonra geldi.

Fransa güvenlik sisteminde 'Saldırı acil durumu' ülkeye bir tehdidin yakın olduğu düşünüldüğünde devreye sokuluyor. Alınan karar Başkent Paris'teki Eyfel Kulesi ve Louvre Piramidi yakınlarında denetimler sıkılaştırıldı.



Rusya saldırısı sonrası terör alarmına geçen tek ülke Fransa değil. İtalya İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklama ile yoğun nüfusun olduğu bölgelerde ve turistik alanlarda gözetleme ve kontrol faaliyetlerinin artırılacağını duyurdu.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, DEAŞ'ın Almanya için de büyük bir tehlike olduğunu belirterek durumun Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı ve eyaletlerin güvenlik birimleri tarafından izlendiğini belirtti.

Güvenlik önlemlerini artıran Sırbistan'da jandarma botları Sava nehrinde devriye gezerken İsviçre de DAEŞ tehdidini ciddiye aldığını ve gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.



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Avrupa terör alarmına geçmişken, Rusya konser katliamı ile ilgili soruşturmayı genişletiyor...

Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya’da terör örgütü DEAŞ tarafından Moskova bölgesindeki Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen terör saldırısı hakkında Rus gazeteci Pavel Zarubin'e röportaj verdi. Saldırının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın olup olmadığı sorusuna Bortnikov, "Öyle düşünüyoruz. Bu tabiri yerinde genel bilgidir ama bazı gelişmeler de var" dedi.

Saldırının sorumlusu olarak tutuklanan silahlı saldırganların ve gözaltında bulunan kişilerin ifadeleri doğrultusunda da böyle bir sonuca ulaştıklarını belirten Bortnikov, "Tutuklulardan elde ettiğimiz birincil veriler bunu doğruluyor. Bu nedenle Ukrayna tarafının varlığının ve katılımının gerçek olup olmadığını bize göstermesi gereken bilgiler üzerinde çalışmalara devam edeceğiz. Yine de şimdilik bunun tam olarak böyle olduğunu söylemek için dayanağımız bulunuyor” ifadelerini kullandı.

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