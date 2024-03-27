'Başka çare kalmamıştı, gemi yüzen bir cesetti' ABD'deki köprü faciasında dakika dakika neler yaşandı?

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289 metrelik devasa bir konteyner gemisi olan Dali'nin mürettebatı ne olduğunu anladığında iş işten geçmişti.

Baltimore limanından Sri Lanka'ya doğru 27 gün sürecek yolculuğun henüz ilk birkaç yüz metresinde olan gemi, limandan çıkışı ile gücünü tamamen kaybetti. Bu sırada kentin sembollerinde Francis Scott Key Köprüsü'ne doğru hızla ilerliyordu.

Sabahın ilk saatleriydi ve hava karanlıktı. Güç kaybı nedeniyle geminin ışıkları da aniden söndüğünde mürettebat daha da karanlığa gömüldü.

Gemi artık yüzen bir cesetti... Elektronik sistemleri susmuştu ve daha da önemlisi motor gücü de sıfırdı. Mürettebat umutsuz girişimlerle gemiyi yeniden canlandırmaya çalışırken alarmlar çalıyordu.

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Geminin kaptanı olayın paniği içinde mürettebata dümeni iskeleye doğru sertçe çevirmesini ve sancak tarafına kaymasını önlemek için demir atması emrini verdi. Bu anlarda acil durum jeneratörünün devreye girdiğine inanılırken, geminin motorları çalışmadı.



Başka çare kalmamıştı. Yerel saatle 01:40 sıralarında, (TSİ 08:40) yetkilileri çarpışmanın yakın olduğu konusunda uyaran bir yardım çağrısı yayınladılar. Hemen sonra kaydedilen telsiz konuşmasında, köprünün bağlı olduğu Maryland Ulaştırma Kurumu’ndan bir yetkilinin "Dümenini kaybetmiş bir gemi yaklaşıyor" uyarısı duyuluyor. Aynı yetkili, geminin ilerlediği köprü üzerindeki trafiğin durdurulması gerektiğini söylüyor.

Maryland Valisi Wes Moore, trafiği durdurmayı başaran ekipleri kahramanlar olarak selamladı. Çağrı ile çarpma anı arasındaki 2 dakikada trafik durdurulmuştu.

Ancak Dali'nin ilerleyişi durdurulamadı. Geminin, beton bir sütununa çarpması sonrası, 2,4 km'lik köprünün parçaları Patapsco Nehri’nin sularına dökülmeye başladı.



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Köprüde çalışan karayolu ekibine mensup oldukları düşünülen 6 kişi buz gibi suda kayboldu. Bu kişilerin daha sonra öldüğünün değerlendirildiği açıklandı.

Ulusal Soğuk Su Güvenliği Merkezi'nin tahminlerine göre, bir kişi bilincini kaybetmeden önce yaklaşık bir saat, ölmeden önce yaklaşık üç saat boyunca 8°C'lik suda hayatta kalabilir. Ancak kurtarma ekiplerinin kanalın dibine düşen araçları tespit edememesi ve körfezdeki güçlü gelgitler durumu daha karmaşık hale getirdi.

Yerel basında kayıp işçilerin Meksika, Guatemala, Honduras ve El Salvador vatandaşları olduğu bildirildi .Gemideki 22 mürettebatın tamamı ise Hintliydi.

Üzerinde en az 3 bin konteyner olan devasa kargo gemisi, çöken köprünün enkazı arasında kaldı.



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Ekipler, dondurucu suya düşen köprü çalışanlarını halen aradığı saatlerde, uzmanlar, yıkımın ABD'nin doğu kıyısındaki en işlek limanlardan, Baltimore Limanı üzerinde önemli bir etki yaratabileceği uyarısını yapıyordu.

Maryland Senatörü Ben Cardin gazetecilere, nehrin trafiğe yeniden açılmasının ABD ekonomisi için "kritik" olacağını söyledi.

Baltimore Limanı, çelik ve alüminyumun yanında otomobil sektörü için de önemli bir dağıtım ve yükleme merkezi.General Motors ve Honda gibi otomobil üreticileri bu limanı kullanan küresel iş dünyası devleri arasında yer alıyor.

Maryland Liman İdaresi verilerine göre, geçen yıl en az 750 bin otomobil bu limanda işlem gördü.



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Yetkililer köprünün yeniden açılması noktasında zaman vermekten kaçınıyor. Ancak Vali Moore bu sürenin "kısa olmayacağını" söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, köprünün yeniden açılması için “yeri göğü oynatacağı” sözünü verdi.

Biden, ihtiyaç duyulan federal kaynakları kullanarak limanın yeniden inşa edileceğini söyledi ancak konuşması sırasında yaptığı gaf, destek sözünün önüne geçti.

YENİ GAF

ABD başkanı, konuşması sırasında Francis Scott Key Köprüsü'nden pek çok kez trenle geçtiğini söylerken sosyal medya kullanıcıları Patapsco Nehri'ne düşen köprüde hiçbir zaman demiryolu hattı olmadığını söylediler.



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BU İLK KAZASI DEĞİL

Bu dev konteyner gemisi Dali'nin başına gelen ilk olay değildi.

Gemi trafiğini izleyen Vessel Finder'a göre, gemi 2016 yılında Belçika'nın Antwerp Limanı’nda başka bir çarpışmaya karışmıştı. Olayda kimse yaralanmadı ve gemi herhangi bir yakıt sızıntısı yapmadı ancak güzel havalarda meydana gelen olay, gemi kaptanının hatası olarak kayıtlara geçti.

Bugün Dali, binlerce tonluk köprü enkazının arasında kurtarılmaya bekliyor.