Önce Kuzey Kore şimdi Çin... Pekin'den flaş Rusya hamlesi

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaşın Moskova'nın planladığı gibi gitmediği artık bir sır değil.

Savaşın ilk haftalarında Kiev'i hedef alan ancak başarısız olduktan sonra rotasını ülkenin doğusuna çeviren Rusya bir süredir burada da savunma pozisyonunda.

Moskova'nın savaşı sürdürebilmek için Kuzey Kore'den silah ve cephane satın almak istediği iddiasının gölgesinde gerçekleşen Putin - Kim zirvesinden günler sonra Çin'den dikkat çeken bir hamle geldi.

ABD istihbarat raporuna göre Pekin yönetimi, Moskova'ya insansız hava araçları ve savaş uçağı parçaları da dahil olmak üzere teknolojik destek veriyor...

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Çin, diplomasinin bir numaralı ismini Moskova'ya gönderme kararı aldı.

BBC bu gelişmeyi 'Çin, güvenlik görüşmeleri için üst düzey elçi Wang Yi'yi Rusya'ya gönderdi' başlığı ile dünyaya duyurdu.

Haberde Pekin'in savaş sırasında Rusya'yı dolaylı olarak desteklemekle suçlandığı ancak Çin'in bu iddiayı reddettiğinin altı çizildi.

İngiliz yayın kuruluşu kritik temas için şu değerlendirmede bulundu;

'Ziyaret Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile silah anlaşmasıyla sonuçlanacağı düşünülen görüşmesinin ardından geldi.'

Putin ve Kim geçtiğimiz hafta Rusya'da bir araya gelmişti...

ÇİN'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı, Wang'ın 'stratejik güvenlik istişareleri' için dört gün boyunca Rusya'da olacağını açıkladı.

Rus haber ajansı Tass ise Kremlin'e atıfta bulunarak, Wang'in Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile görüşeceğini ve Ukrayna savaşının görüşmelerin ana konusu olacağını söyledi.

RUS BASINI: PEKİN ZİYARETİNE ZEMİN HAZIRLAYACAK

Rus medyası, Wang'ın ziyaretinin aynı zamanda Putin'in yakında Pekin'e tarihi bir ziyaret yapmasına da zemin hazırlayacağını yazdı.

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Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ukrayna'daki savaş suçları nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkarmasından bu yana yurt dışına seyahat etmedi.