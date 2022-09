Ona 'Amerika'nın tek ahlâklı CEO'su' diyorlardı... Korkunç suçlamalar! Taciz, tecavüz, şiddet...

Haberin Devamı

"Birini yoksulluktan kurtarmak, dünyanın en etkili antidepresanıdır." (185 bin beğeni)

"Her zaman insanlara yatırım yapın." (179 bin beğeni)

"İş gücü yetersizliği diye bir şey yok. İnsanlara temel saygı kuralları çerçevesinde muamele edecek işlerde yetersizlik var." (122 bin beğeni)

Bu sözler Dan Price'ın sosyal medya hesaplarındaki herkese açık paylaşımlarından sadece ikisi.

Dünya Price'ı 2015 yılında yaptığı bir duyuru sayesinde tanıdı. Merkezi ABD'nin Seattle şehrinde bulunan 110 çalışanlı ödeme işlemleri şirketi Gravity Payments'ın tepe yöneticisi olan Price, şirketinde asgari ücreti 70 bin dolara yükselttiğini açıklayınca büyük dikkatleri üzerine topladı. ABD basınında birçok yerde haber olan açıklamanın ardından Price fotoğraf çekimleri için dergilere pozlar veren, Aspen Fikirler Festivali'nde konuşmacılık yapan biri haline geldi.

İlerleyen yıllarda özellikle sosyal medya paylaşımları sayesinde ünlendikçe ünlendi Price. Bir CEO olarak, kurumsal açgözlülüğü eleştiren açıklamalar yapıyordu. Her bir paylaşımı milyonlarca beğeni alıyordu. Kelly Clarkson'ın sabah programına katılıyor, başkan adayı Andrew Yang'i Seattle halkına takdim ediyordu. Dönemin ABD Çalışma Bakanı Robert Reich, yaptıkları bir videolu görüşmede Price'ı "Amerika'nın tek ahlaklı CEO'su" sözleriyle övmüştü.

PERİ MASALI GİBİ BAŞLADI, KORKUNÇ BİR BİÇİMDE SONA ERDİ

Model ve sanatçı Kacie Margis de Price'ı sosyal medya paylaşımları sayesinde tanımıştı. Price, gençti, yakışıklıydı, hayata bakış açısı Margis'e çok uyuyordu. İş dünyasını diğer liderlerinin aşırılıklarını ve burnu büyüklüklerini eleştiren gerçek bir influencer'dı o. Twitter, Instagram ve LinkedIn'de sürekli paylaşımlar yapıyor, eşitsizlik hakkında, akıl sağlığı hakkında, kadınlar hakkında çok doğru noktalara temas ediyordu.

27 yaşındaki Margis, 2020 yılında Price'ın Instagram paylaşımlarından birine beğeni attıktan kısa süre sonra bir mesaj aldı. "Sevgililer Günün kutlu olsun!" diyordu Price.

Margis mesajı önce görmezden geldi. Ancak geçen yılın başlarında arkadaşlarından biri bir mesaj grubuna Price'ın tweet'lerinden birini gönderince hatırlayıp "Harika bir insansın sen" diye bir cevap yazdı.

Kısa süre içinde düzenli olarak konuşmaya başladılar. Price, Margis'i San Diego yakınlarındaki evinde ziyaret etti, kadının Seattle'a gidebilmesi için uçak biletleri satın aldı. Ancak bu peri masalı üç ay sonra tecavüz suçlamasıyla sona erdi.

15 Ağustos günü California eyaletine bağlı Palm Springs Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Margis'in şikayetinin, uyuşturucu verilmiş kurbana tecavüzden iddianame oluşturulması tavsiyesiyle savcılığa sevk edildiği bildirildi. Geçtiğimiz aylarda Seattle Savcılığı da başka bir olayla alakalı olarak Price hakkında darp suçlamasıyla bir iddianame hazırlamıştı.

Price ise 17 Ağustos akşamı Gravity Payments'ın CEO'luğundan istifa ettiğini duyurdu. Kendisinin bir "dikkat dağıtıcı"ya dönüştüğünü belirten Price, "tüm zamanını hakkındaki sahte suçlamalarla savaşmaya adamak istediğini" ifade etti.

Bir erkek başkan kaybettiği için o kadar öfkelendi ki bir güruhu ABD Senatosu'nun üzerine saldı. Bir daha asla kadınların başkan olmak için "fazla duygusal" olduklarına dair bir söz duymak istemiyorum. Dan Price, Twitter

DAHA ÖNCE DE ESKİ EŞİ TARAFINDAN SUÇLANMIŞTI

Aslına bakılırsa Price'ın Margis'in düşündüğü kadar harika bir insan olmayabileceğine dair çeşitli işaretler mevcuttu ama bu işaretleri görmek pek kolay değildi.

Örneğin hakkında yapılan Google aramalarında Price'ın sosyal medya hesapları ve hakkında yazılmış övgü dolu yazılar çıkıyordu. Biraz daha derine inenler ise 2015 yılında Bloomberg Businessweek'te yayımlanmış Karen Weise imzalı bir habere ulaşıyordu. Haberde Weise, Price'ın 70 bin dolarlık asgari ücret açıklamasındaki boşlukları net bir biçimde ortaya koyuyordu. Üstelik genç CEO'nun eski eşi tarafından ev içi şiddet suçlamalarına maruz kaldığı da belirtiliyordu.

Haber yayımlandıktan sonraki 24 saat içinde Price'ın popülerliği bir anda dibe vurmuştu. Ancak o düştüğü bu çukurdan sosyal medya sayesinde çıkmayı başarmıştı. Attığı her tweet'le internetteki persona'sını geri kazanıyordu. Olumsuz haberler arama sonuçları sayfasında geriye düşüyordu. İptal kültürünün tam tersi bir durum yaşanıyordu.

Kariyerleri bitiren, ünlüleri göz önünden silen sosyal medya, bu kez azim ve cesaretle bir araya gelmiş ve Price'ın sorunlu geçmişini tarihe gömmesine yardımcı olmuştu.

"SOSYAL MEDYA SAYESİNDE SÖYLEMİ KONTROL EDİYOR"

New York Times'ın 50'den fazla kişiyle yaptığı görüşmeler, incelediği belgeler ve polis kayıtları, Price'ın sosyal medya aracılığıyla edindiği ünün, kişisel hayatında uyguladığı istismarları ve iş hayatındaki düşmanca tavırlarını kolaylaştırdığını gösterdi. Price bu ün sayesinde internet aracılığıyla kadınlarla tanışıyor, onlara hem fiziksel hem de duygusal zararlar veriyordu. Margis, Price'ın kendilerine uğradığı şiddeti New York Times'a anlatan 15 kadar kadından sadece biriydi.

Gravity Payments'ta yaklaşık 7 yıl boyunca pazarlama direktörü olarak görev yapan Ryan Pirkle, "Sosyal medya Dan'in söylemi kontrol etmesini sağlıyor" ifadeleriyle özetledi durumu.

Price ise New York Times'a yaptığı açıklamada, "Hayatı boyunca hiç kimseye fiziksel ya da cinsel istismarda bulunmadığını" ve "bu haberde geçen kadınlara yönelik uygunsuz davranış suçlamalarının tümünün tek kelimeyle gerçek dışı" olduğunu belirtti.

Price kendisini çalışanlarına kötü davranan bir patron olarak gösteren ifadelerin de isabetli olmadığını belirterek, "Gravity'i sıra dışı bir iş yeri haline getirmek benim birinci önceliğim ve bu amaca ulaşmakta olduğuma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

* * * * *

2015 yılının sonbahar aylarında, Price ve 70 bin dolarlık asgari ücret açıklaması gündemin zirvesindeydi. Kredi kartı ödeme işlemleri şirketi olan Gravity Payments çok bilinen bir şirket olmamasına ve bir önceki yıl birkaç milyon dolar kâr etmiş olmasına karşın, haberleri görenler ya şirkete iş başvurusu yapıyor ya da müşteri olmak için can atıyordu.

Eşitsizliğin arttığı bir dönemde Price karizmatik bir sözcü olarak öne çıkıyordu ama anlattığı hikâyede bazı boşluklar vardı. Dediğine göre, Gravity'nin yüzde 50 ortağı olan erkek kardeşi, maaş artışlarının ardından Price'a dava açmış ve bunu kârlılığın azalmasına bir misilleme olarak yaptığını ima etmişti. Mahkeme belgelerine göre ise Price'ın 70 bin dolar açıklaması kardeşinin mahkemeye başvurmasından daha sonra gerçekleşmişti.

Price, birkaç yıl önce boşandığı eşi Kristie Colon'la dostane bir biçimde ayrıldıklarını söylüyordu ama Colon, Ekim 2015'te verdiği TEDx konferansında Price'ın kendisine şiddet uğradığını anlatmıştı. Sahnede günlüğünden sayfalar okuyan Colon, "Onu göz ardı ettiğim için bana çok sinirlendi, beni tutup sarstı. Karnıma yumruk atmaya başladı, sonra da yüzümü tokatladı" demişti. Bir keresinde kendisini arabaya kilitlediğini de belirten Colon, "Beni yine yere savuracak ya da daha önce yaptığı gibi üst kattaki banyoda suda boğacak diye çok korkuyordum" ifadelerini kullanmıştı.

Price bu olayların "asla yaşanmadığını" belirtirken, söz konusu TEDx konferansının videosu da hiç yayınlanmadı. Price'ın direktifiyle hareket eden Pirkle, konuşmanın yapıldığı Kentucky Üniversitesi'ne ulaşarak sunumun "karalama" kabul edilebileceğini bildirdi. Üniversiteden yapılan açıklamada "videoyu yayınlamama kararı aldıkları" belirtilirken Price, Pirkle'dan üniversiteyle bağlantı kurmasını istediğini reddetti. Pirkle ise New York Times'a videonun kamuoyuna sunulmasına engel olmaktaki rolünden pişmanlık duyduğunu söyledi.



Kristie Colon

OLUMSUZ HABERLER ÇIKINCA YILDIZI BİR ANDA SÖNDÜ

Bloomberg Businesweek'teki haber Aralık 2015'te yayımlandığında Price kısa süre içinde ağır darbeler aldı. 500 bin dolarlık kitap anlaşması iptal edilirken Hollywood'da birçok ünlüyü temsil eden menajerlik ajansı WME Price'la olan sözleşmesini iptal etti.

Price'ın çöküşü de yükselişi kadar hızlı olmuştu.

Haber yayımlandıktan kısa bir süre sonra, Price çalışanlarıyla bir toplantı yaptı. Onlara Colon'u koruduğunu, kadının genç ve duygusal olduğunu, o zamanlar çok fazla sorun yaşadığını ve deli gibi hareket ettiğini söyledi ve ekledi: "Onu engellemeye çalışıyordum ve bu doğru bir şey değildi."

Ardından Prickle ve üç başka kaynağın dediğine göre, Price çalışanlarına eski eşi, erkek kardeşi ve makalenin yazarı Karen Wiese hakkında tehdit olabilecek konularla ilgili bir dosya hazırlattı. İlerleyen dönemde kardeşiyle olan hukuk mücadelesini kazandı ve bir yargıç Price'ın kendisine hissedar anlaşmasının öngördüğünden fazla ödeme yapmadığına hükmetti.

Price 2016'da kısa süreliğine yeniden gündem oldu. Bu kez konu çalışanlarının kendisine hediye ettiği Tesla otomobil ve genç CEO'nun bu "sürpriz" hediyeyi aldığı andaki tepkisiydi. Ne var ki bu sürpriz de göründüğü gibi değildi.

Pirkle "Hepsi Dan'in fikriydi" derken dört yıl boyunca pazarlama departmanında çalışmış olan Matt Dho da Pirkle'ın sözlerini doğruladı. Price ise bunun doğru olmadığını ve birilerinin bu kıymetli anıyı lekelemeye çalıştığını söyledi.

Ancak o dönemde bu harika hediyeyi akıl eden kişi olduğu söylenen Alyssa O'Neal, yaptığı açıklamada, Price'ın üst düzey kurmaylarından birinin sürpriz fikrini küçük bir toplantıda ortaya attığını ve kendisine "Bu senin fikrinmiş gibi lanse edelim" dediğini anlattı.

Bu hediye de ana akım medyanın dikkatini ancak kısa süreliğine çekebildi.

5 yıl önce bugün, çalışanlarımız, CEO olarak aldığım ücrette yüzde 94'e kesintiye gidip asgari ücreti 70 bin dolara çıkardığım için teşekkür etmek amacıyla bana bir Tesla aldı. O günden beri yaklaşık 100 bin dolarlık zamlarla onlara bu hediyenin karşılığını verdim. Onlar da şirketi büyüterek bunun karşılığını bana verdiler. Çalışanlarınıza iyi bakın, onlar da size iyi bakacaklar. Dan Price, Twitter

SOSYAL MEDYA SAYESİNDE KÖTÜ GİDİŞATI TERSİNE ÇEVİRDİ

Price hakkında çıkan kötü haberleri geçmişe gömmek için ne yapabileceğini araştırırken çareyi sosyal medyada buldu. Burada vereceği mesajı kontrol edebiliyordu. Ne zaman diğer CEO'ların kazançlarının kontrolden çıktığını ya da çalışanların ücretlerin artması gerektiğini yazsa, takipçi kitlesi katlanıyordu.

2019 yılına gelindiğinde Amerika'nın en iyi patronu yeniden yükselişe geçmişti. Wall Street Journal'ın "geleceği aydınlatanlar" listesinde adı geçiyor, Nick Kristof New York Times için profilini kaleme alıyordu.

Price'ın o çok beğenilen sosyal medya paylaşımları da bir sır saklıyordu: Binlerce beğeni olan cümlelerin neredeyse hiçbirinin yazarı Price değildi.

Price kendisine bir hayalet yazar tutmuştu. Bu iş için anlaştığı kişi olan Mike Rosenberg ise daha önce bir kadın muhabire müstehcen mesajlar yolladığı için istifa etmek zorunda kalmış olan eski bir Seattle Times muhabiriydi.

Gravity'nin insan kaynakları eski direktörü olan Bobby Powers, Rosenberg'in işe alınmasının birçok çalışanı çok öfkelendiğini belirtirken Rosenberg yorum yapmayı reddetti.

Price sosyal medyasını kullanarak Gravity'nin çalışan ve müşteri sayısını artırıyordu. "Her gün 100'den fazla DM alıyorum" diyor şirketinin hikayesin her fırsatta anlatarak başkalarına ilham olmaya çalışıyordu.

2021'de CBS kanalında katıldığı bir sabah programında çalışanlarının maaşlarını artırdıktan sonra "eskiye kıyasla çok daha mutlu" olduğunu söylemiş, kanalın muhabiri de "Görünen o ki Gravity'de birçok kişi aynı durumda" yorumunu yapmıştı.

* * * * *

Dan Price iyi patron imajıyla adeta viral oldu. Ancak 25'ten fazla eski Gravity çalışanı Price'ın gücünü artıran ve kadın takipçileri etkilemesini sağlayan bu imajının bir "serap" olduğunu söyledi.

Yaklaşık 13 yıl Gravity'de çalışmış olan Stefan Bennett, "Asla hangi Dan'le konuştuğunuzu bilemezdiniz" dedi. Başka çalışanlar da Price'ın anının anına uymadığını, küçük olaylarda büyük tepkiler verdiğini söyledi.

Gravity'nin üst düzey yöneticilerinden Jen Peck, bu durumdan o kadar rahatsızdı ki doktoru "fiziksel ve zihinsel sağlığı için" Gravity'den ayrılmasını tavsiye etmişti.

Ancak Price'ın profili şirketten istifa etmeyi zorlaştırıyordu. Şirketin yönetiminde yaklaşık 5 yıl görev yapan Korinne Ward bu zorluğu, "Kendinizi uzun süredir reklamını yaptığınız bir şeyden vazgeçer gibi hissediyordunuz" diye özetledi.

* * * * *

En baştaki olaya dönersek... Margis ve Price, ilişkilerinin üçüncü ayına denk gelen Nisan 2021'de Palm Springs'de bir araya geldi. İlk gün uzun yürüyüşler yaptılar. O sırada Price sık sık Twitter'ını kontrol ediyordu. 70 bin dolar açıklamasının altıncı yıldönümünü kutladığı tweet'i 180 bin beğeni almıştı. People dergisi gibi basın kuruluşları Price'ın hikayesini anlatan haberler yayımlamıştı.

Ertesi sabah Price telefonla konuşması gerektiğini belirterek Margis'i üzerinde bir bikini ve bir plaj elbisesiyle odadan attı ve kapıyı içeriden kilitledi. Saatlerce odaya giremeyen Margis durumu kısa mesajla arkadaşlarına aktardığında neredeyse hepsinden "Ayrıl o adamdan" tavsiyesi geldi.

Saatler sonra telefon konuşması biten Price, Margis'i havuz başında buldu. Yanına gidip öpmeye çalıştı ancak Margis karşılık vermedi. Bunun üzerine Price sinirlenip, "Sen çok kötü bir dinleyicisin, beni anlamıyorsun. Sen benim kadar zeki bir insan olmak ne kadar zor bir şey biliyor musun?" diye tepki gösterdi.

Daha sonra yaşananlar polis raporları, Margis'in arkadaşlarına gönderdiği mesajlar ve olaydan sonra konuştuğu üç kişinin ifadelerinde ayrıntılarıyla yer aldı.

ÖNCE İNKÂR, SONRA İTİRAF ETTİ

Buna göre Margis havuz başındaki gerginlikten sonra uyumak için odaya döndü. 2017 yılında Las Vegas'taki bir müzik festivalinde düzenlenen bir silahlı saldırının hedefi olduğundan beri insomnia yaşıyor ve uyumak için ilaç alıyordu.

Yine aynı şeyi yaptı. Tam uyumaya hazırlanırken Price odaya gelip beraber olmak istedi. Margis, "Ben şimdi uyuyacağım, sabaha konuşuruz" dedi ama Price'ın ikna olmaya niyeti yoktu. Kadın ilacın da etkisiyle uykuya dalmak üzereyken bir anda Price'ın kendisiyle ilişkiye gitmekte olduğunu fark etti. "Onu durdurursam beni öldürür" korkusuyla uyur numarası yaptı.

Daha sonra Price'a "Sen bana tecavüz mü ettin?" diye soran Margis kupkuru bir "Hayır" yanıtı aldı. Yüzünde donuk bir ifadeyle "Senin olduğunu düşündüğün şey olmadı" diyen Price, Margis'in ısrarı üzerine kadınla ilişkiye girdiğini itiraf etti.

Polis raporlarına göre Price, Margis'e, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Eski karımın suçlamalarına kimse inanmadı, sana da kimse inanmaz" dedi. Ardından da resepsiyona inip görevliye "kız arkadaşının seks sırasında uyuyakalma konusunda kendisini rahatsız hissettiğini, bu yüzden onu yalnız bırakıp başka bir odaya geçmek istediğini" anlattı.

Aldığı ilacın etkisi geçince Margis otelden apar topar ayrılıp evine gitti. Arkadaşlarına olayı anlatıp tanıklık etmelerini istedi. Üzerindeki iç çamaşırını delil olarak sakladı ve polise şikâyette bulundu. Ardından hastaneye gidip tecavüz raporu aldı.

* * * * *

İki gün sonra Colon'a Instagram'dan bir mesaj geldi. Mesajı gönderen kişi Margis'ti. Price'ın kendisine tecavüz ettiğini belirten Margis, Colon'un suçlamalarının tümüne inandığını belirtiyordu.

Bu durum Colon'u pek şaşırtmadı çünkü daha önce de başka kadınlardan Price hakkında benzer mesajlar almıştı. Ülkenin başka bir yerine taşınmış olmasına rağmen Colon, Price'tan kurtulamıyordu. Sosyal medyayı açınca bir şekilde Price'ın paylaşımları karşısına çıkıyordu.

Margis ise "Price başka kadınlara da zarar veremesin" diye yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmak istiyor ama Price'ın kendisiyle uğraşacağından korkuyordu.

Nihayet Colon, Margis'i Doug Forbes diye biriyle tanıştırdı. Forbes yıllardır Colon hakkında blog yazıları kaleme alıyor ve bir Price'ın bir sahtekâr olduğunu gösteren bir belgesel çekmek istiyordu. Forbes binlerce kelimelik blog yazılarını yayımlatmak için aralarında New York Times'ın da bulunduğu 30'dan fazla gazeteye başvurmuş ama olumsuz yanıt almıştı. Ama doğru kelimelerle arama yapanlar, internette blog'unu bulabiliyordu. Geçtiğimiz Ağustos ayında Margis'le haberleşen Forbes, kadının yaşadıklarını isimsiz bir şekilde blog'una taşıdı.

Price Forbes'un adını açıklamadığı bir rakibi tarafından finanse edildiğini öne sürerken Forbes bu iddianın doğru olmadığını belirtti.

Olur da haksız yere suçlanırsanız şunu unutmayın: Sizin bu haksız suçlamaları atlatmanız gerçek kurbanların uğradıkları tacizlerin ya da saldırıların travmalarını atlatmanızdan daha kolay olacak. Dan Price, LinkedIn

BENZER SUÇLAMALARIN SAYISI GÜNDEN GÜNE ARTTI

Margis'le benzer şeyler yaşamış başka kadınlar Forbes'un blog'unda yazdıklarını okuyunca yazarla iletişime geçti. Bunun üzerine Forbes birçok başka kadının anlattıklarını da blog'una taşıdı ve kadınları birbirleriyle tanıştırdı. Kadınlar aynı zamanda Bloomberg Businessweek'teki haberin yazarı Karen Weise'la da temasa geçti. Price'ı suçlayan kadınların sayısı 12'yi geçti.

Kadınların birçoğu benzer şeyler söyledi. Price'ın Instagram'daki bazı paylaşımlarını beğenmişler sonra DM aracılığıyla tanışmışlardı. Birkaç kez görüştükten sonra Price seks için baskı yapmaya başlamıştı. Bir şekilde bu baskıya boyun eğenleri çok daha rahatsız edici bir durum bekliyordu. Price cinsel ilişki sırasında kadınların rızaları olmadan video ve fotoğraflarını çekiyordu.

Kadınlardan bir tanesi Price'ın Instagram'dan tanıştığı güzel kadınları yatına davet ettiğini, kendisinden de bu kadınları ağırlamasını beklediğini belirtti.

Bu kadının günlüğüne yazdığı "Kendimi onun hareminin yöneticisi gibi hissetmekten bıkmıştım" cümlesi durumu özetliyordu. Genç kadın ayrıca Price'ın kendisiyle üç kez gece geç saatlerde rızasını almadan ilişkiye girdiğini de yazmıştı günlüğüne.

* * * * *

Forbes, Margis'in Palm Springs'de yaşadıklarını Gravis çalışanlarıyla paylaşınca ofise bomba düşmüş gibi oldu.

O sırada 1,5 yıldır Gravity'de çalışmakta olan Dan Ludwig, "Buranın standartların yüksek olduğu bir şirket olması gerekiyordu, ama ortalık leş gibi kokuyordu" ifadelerini kullandı.

Şirketin tek sahibi ve yönetim kurulu üyesi olan Price, 2021 sonbaharında bir süreliğine izne çıktı ancak Kasım'da geri dönmeye hazır olduğunu söyledi.

Ocak 2022'de Price, ressam Shelby Alexandra Hayne'le tanıştı. İkili ilk olarak 2019'da Price'ın Instagram'dan mesaj attığı mesajla temas kurmuştu. Price, Hayne'i iltifatlara boğmuş, televizyonda katıldığı programın görüntülerini yollamış, buluşma teklif etmişti. Hayne reddetse de yılmamış, birkaç ay sonra teklifini tekrarlamıştı.

Hayne'in hayran olduğu kişiler sık sık Price'ın sözlerini paylaşıyordu. Hayne Forbes'un blog'unu da okumuş "Bunu yazanın bir garezi mi var acaba?" diye düşünmüştü.

Hayne, Price'ın kendisine yol gösterebileceğini ve sanatına aktivizmi dahil etmesine yardımcı olabileceğini umuyordu. Bu nedenle Hayne ve erkek arkadaşı görüşmeye değeceğine karar verdi. Bunun üzerine Hayne, Aralık ayında Price'a "Büyüleyici işler yapıyorsun" diye bir mesaj gönderdi.

Ocak ayında Seattle'da yemek yiyip siyaset konuştular. Daha sonra yaşananlar polis raporları ve SMS'lerde ayrıntılarıyla yer aldı.

"REDDEDİLDİKTEN SONRA DÖNÜŞÜM GEÇİRDİ"

Hayne'in telefonundaki araç çağırma uygulamasının çalışmaması üzerine Price "Uygulamayı yeniden indirene kadar benim Tesla'mda bekleyelim de üşümeyelim" dedi. Kadının polise verdiği ifadeye göre, ön koltuklarda otururlarken Price Hayne'i zorla öpmeye çalıştı ve boğazını sıktı.

Hayne, "Ben onu reddettikten sonra bir anda dönüşüm geçirdi" derken erkek arkadaşını arayıp gelip kendisini almasını istediğini anlattı.

O esnada Price aracı çalıştırmış büyük bir hızla bir otoparka doğru ilerlemeye başlamıştı. Hayne, Price çok sarhoş olduğu için çok korktuğunu belirtti.

Otoparka girip en üst kata çıktılar ve aracı boş bir noktaya park ettiler. Burada Price bir kez daha Hayne öpmeye çalıştı ve boynuna sarılıp dakikalarca bırakmadı.

Daha sonra bir anda Hayne'i serbest bırakan Price, "Çok sarhoşum" dedikten sonra aracının arka koltuğunda uzanıp sızdı.

Tam o dakikalarda Hayne'in erkek arkadaşı Jesse Snowden da otoparka geldi. Genç kadın hemen Snowden'ın aracına atladı ve Price'ı orada bırakıp ayrıldılar.

Hayne olan biteni anlatınca Snowden Forbes'un blog'unu hatırladı. Hayne, Forbes'a yazıp yaşadıklarını anlatınca o da genç kadını Margis, Colon ve diğer kadınlarla tanıştırdı. Hayne savunma avukatı olan babasının yönlendirmesiyle polise giderek Price'tan şikayetçi oldu.

Üstelik Price'ın boğazını sıktığını söyleyen tek kadın Hayne de değildi. Bir arkadaşlık uygulaması aracılığıyla tanıştığı Danni Askini de Price'la buluştuğu gece başına benzer bir olay geldiğini anlattı.

* * * * *

Margis'in Palm Springs'deki otelden kaçmasından bugüne Price'ın sosyal medyadaki takipçi sayısı katlandıkça katlandı.

15 Ağustos Pazartesi günü Palm Spring Emniyet Müdürlüğü, Price hakkındaki soruşturmayı Riverside County Savcılığı'na sevk etti. Şimdi savcılığın bu suçlamaları iddianameye dönüştürüp dönüştürmeyeceği bekleniyor.

Margis, daha önce, Price'ı açık bir biçimde suçlarsa internet trollerinin başına üşüşeceğinden korktuğunu, mayo modeli olduğu için de insanların "Hak etmiş" diyeceğinden endişelendiğini belirtti. Ne var ki Şubat ayında yaşanan bir gelişme Margis'in fikrini değiştirmesine neden oldu. Seattle Savcılığı, Price hakkında Hayne'in suçlamalarını içeren bir iddianame hazırladı.

İddianamede Price'a üç suçlama yöneltildi: Dikkatsiz bir şekilde araç kullanma, darp ve cinsel amaçlı darp. Seattle Times'ın Nisan ayında bu durumu haberleştirmesi üzerine her gün birden çok paylaşım yapan Price'ın sosyal medya hesapları bir anda sustu.

Daha sonra Savcılık, Hayne'e Price'la olan Instagram mesajlarının bir kısmının flört olarak algılanabileceğini, bu nedenle suçlamaların düşürülme ihtimali olduğunu söyledi. Bunun üzerine Hayne'in savunma avukatı babası Steve Hayne yetkililere sert bir mektup yazarken Forbes da birçok kadına yaşadıklarını ve ellerindeki Instagram ekran görüntülerini Savcılık'la paylaşmaları için çağrıda bulundu.

31 Mayıs'ta yapılan duruşmada Price hakkındaki cinsel amaçlı darp suçlaması düşürüldü ancak diğerlerinden yargılanma kararı çıktı. Davası Ekim ayında başlayacak olan Price New York Times'a, "Ben hukuka güveniyorum. Savunmamı yapmak ve masumiyetimi kanıtlamak için can atıyorum" dedi. Diğer yandan Temmuz ortasında yeniden tweet'ler atmaya başlayan Price, sadece bir hafta içinde 500 binden fazla beğeni aldı.

