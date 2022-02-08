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Omurgası kopan felçli hasta, geliştirilen elektrikli implant sayesinde yürüdü

#Felç#Omurga#İmplant
Omurgası kopan felçli hasta, geliştirilen elektrikli implant sayesinde yürüdü

İsviçreli bilim insanları gerçekleştirdikleri elektrikli implant sayesinde, omuriliği tamamen kopan felçli hastayı günler içinde yürütmeyi başardı.

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İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nden (EPFL) bilim insanları, Grégoire Courtine ve Jocelyne Bloch tarafından 2018’de ilk defa geliştirilen sistemin ilerleterek tam omurilik yaralanması olan hastaların ayakta durmasını, yürümesini ve hatta yüzme, bisiklete binme ve kano gibi eğlence etkinliklerini gerçekleştirmesini sağladı.

Araştırma ekibi, Courtine & Bloch sistemini yapay zeka yazılımı tarafından kontrol edilen daha sofistike elektrikli implantlarla geliştirerek, omuriliği tamamen kopan Michel Roccati adlı hastanın laboratuvar dışında da yürümesini sağladı.

ÜÇ HASTA LABORATUVAR DIŞINDA YÜRÜDÜ

Hakemli dergide yayınlanan yeni bilimsel araştırma hakkında basın açıklaması yapan EPFL “Courtine ve Bloch tarafından yönetilen araştırma ekibi, sistemlerini yapay zeka yazılımı tarafından kontrol edilen daha sofistike implantlarla geliştirdi. Bu implantlar, gövde ve bacak kaslarını harekete geçiren omurilik bölgesini uyarabilir. Bu yeni teknoloji sayesinde, tam omurilik yaralanması olan üç hasta tekrar laboratuvarın dışında yürüyebildi” ifadelerine yer verdi.

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Omurgası kopan felçli hasta, geliştirilen elektrikli implant sayesinde yürüdü

ALGORİTMA DOĞAYI TAKLİT EDİYOR

Grégoire Courtine yaptığı açıklamada "Stimülasyon algoritmalarımız hala doğayı taklit etmeye dayanıyor" dedi. Courtine, “Yeni ve yumuşak implant elektrotlarımız, omurların altına, doğrudan omuriliğe yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Belirli kas gruplarını düzenleyen nöronları modüle edebilirler. Bu implantları kontrol ederek, örneğin hastanın ayakta durması, yürümesi, yüzmesi veya bisiklete binmesi için beynin doğal olarak yapacağı gibi omuriliği harekete geçirebiliriz” ifadelerini kullandı.

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#Felç#Omurga#İmplant

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