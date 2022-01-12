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Ölüm döşeğindeki hastaların ilaçlarını çaldılar!

#İngiltere#Hemşire#İlaç
Ölüm döşeğindeki hastaların ilaçlarını çaldılar

İngiltere'de ölüm döşeğindeki hastalardan morfin ve ağrı kesici çalmak için hemşire kılığına giren iki eski sağlık görevlisi beşer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Ruth Lambert ve Jessica Silvester, İngiltere’de karantina sırasında yaşanan evde bakım sorunlarından kendilerine yeni bir kazanç kapısı açtı. İkili hemşire taklidi yaparak hastaların evlerine girip ağrı kesici ve morfin bulunması zor ilaçları çaldılar.

SAĞLIK SİSTEMİNDEN KAYITLARA ULAŞIP HEDEF BELİRLEDİLER

33 yaşındaki Lambert ve 29 yaşındaki Silvester, Güney Doğu Sahili Ambulans Servisi’nde sağlık görevlisi olarak çalıştıkları için NHS bilgisayar sistemindeki hasta kayıtlarına erişebiliyordu. Gözlerine kestikleri kurbanlarını birbirlerine WhatsApp üzerinden aktaran ikili Kent bölgesindeki Thanet, Canterbury, Whitstable, Faversham ve Herne Bay şehirlerini ziyaret ettiler.

29 KİŞİNİN İLAÇLARINI ÇALDILAR

İkilinin birbirlerine yolladıkları mesajlarda ilaçlardan "şekerler” olarak bahsettikleri görüldü. Soruşturmada, Silvester’ın potansiyel hedefleri belirlemek için NHS veritabanına erişirken Lambert’in bu evlere gidip ilaçları çaldığı tespit edildi. Çiftin bu şekilde 29 kadar hırsızlığı gerçekleştirdikleri biliniyor.

KURBANLAR FARKINDA BİLE DEĞİLDİ

Polis soruşturma açıp kurbanlar ve akrabalarıyla konuşana kadar kurbanların çoğu herhangi bir şeyin yaşandığının farkında bile değildi. CCTV ve cep telefonu verileri de suçluların polise bildirilen hırsızlık olaylarının çoğunda olay mahallinde bulunduğunu doğruladı.

HASTALARIN SON GÜNLERİNİ RAHAT GEÇİRMESİ İÇİN VERİLEN İLAÇLAR

Çalınan ilaçlar ölmek üzere olan hastalara son günlerini olabildiğince rahat geçirmeleri için yazılan reçeteli ilaçlardı. İkilinin ayrıca ev sakinlerini yakınlarının vefatının ardından ilaçları meşru nedenlerle topladıklarına ikna ederek üç farklı mülkten ilaç çaldıkları da tespit edildi.

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5’ER YIL HAPİS CEZASI

Suçları, geçen yıl Kent Polisi'nin art arda birbirine benzer hırsızlık şikayetleri rapor almaya başlamasıyla ortaya çıktı. Çift, iki gün önce bölgede gerçekleşen bir hırsızlıkla ilgili olarak 4 Ağustos'ta Margate'deki evlerinde tutuklandılar ve Canterbury Crown Mahkemesi'nce beşer yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

ÇALDIKLARI TEK ŞEY İLAÇLAR DEĞİLDİ

İkili evlerden ilaç hırsızlıklarının ötesinde 2018 ve 2021 yılları arasında ambulans servisinden birden fazla hırsızlık gerçekleştirdiler. Lambert ve Silvester, NHS'den 14.000 sterlin değerindeki bir ultrason makinesi çalarak hırsızlık yapmak ve hırsızlık yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu

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LİSTE TUTMUŞLAR

Tutuklanmaları üzerine evlerini arayan polis diğer kişilerin isimlerini taşıyan ilaçların yanı sıra hemşire üniformaları ve NHS bilgisayar ekipmanlarını buldular. Sanıkların cep telefonlarını analiz eden Emniyet Müdürlüğü Suç Birimi memurları, iki hırsızın ayrıca, görevdeyken ambulanslardan ve NHS rezervlerinden ilaç çalarak ambulans servisinden çalmak için komplo kurduklarını doğruladı.

Çağrı sisteminin incelenmesi sonucu suçların işlendiği zaman aralığındaki incelenen sadece üç ay boyunca, Silvester'ın oturum açma bilgilerinin NHS bilgisayar sistemine erişmek ve çağrıları incelemek için 1.847 kez kullanıldığı tespit edildi.

Ayrıca iki kadının tuttuğu bir günlükte, ziyaret edilen adresler, mevcut ilaçlar ve içeri alınmadıkları evlerin listesi bulunuyordu.

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