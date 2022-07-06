Ölüm döşeğinde evlenmişti… En güzel düğün hediyesini aldı!

Haberin Devamı

47 yaşındaki Maurizio Calorio, haziran ayında kalp krizi geçirdi ve sonrasında yaşam destek makinesine bağlandı.

Talihsiz adama, sadece birkaç hafta yaşayabileceği söylenmişti. Torino'daki Molinete hastanesinde yatan adamdan umutlar kesilmiş, her geçen gün ölüme yaklaştığı söylenmişti.

Maurizio, ölmeden önce son isteğinin, yıllardır birlikte olduğu aşkı, 42 yaşındaki Silvia Duca ile evlenmek olduğuna karar verdi.

Gözden Kaçmasın 5 ay komada kaldı! Gözlerini açtığında öğrendiği gerçekle dünyası başına yıkıldı Haberi görüntüle

Çiftin evliliği ve ardından mucize gibi gelen haber dünya basınında manşet oldu

HEMEN ORACIKTA EVLENDİLER

Çift hemen oracıkta, Maurizio’nun hastane odasında hayatını birleştirdi.

Silvia, aldıkları bu ani kararı “Eylülde evlenmeye karar vermiştik. Ama o kadar zamanımız kalıp kalmadığını bilmiyorduk.” diyerek anlattı.

Haberin Devamı

Bir belediye görevlisinin kıydığı nikahta hastane yatağının etrafı balonlarla süslendi ve kan alma tüplerinin kapaklarından yapılmış bir buket de törene eşlik etti.

Aslında Maurizio Calorio, kötüleşen durumu nedeniyle kalp nakli bekleme listesindeydi, ancak çiftin düğününe kadar bekleme şansı kalmamıştı.

Ardından, çift evlendikten sadece birkaç saat sonra, Maurizio’ya Napoli'de bağışlanan bir kalbin bulunduğu söylendi. Bu, bir insanın alabileceği en güzle düğün hediyesi olabilir… Düğünleri için bambaşka planlar yapan çift hayatlarının sürpriziyle karşılaştı

HAYATININ EN GÜZEL HEDİYESİNİ ALDI

Calorio şimdilik hastanede gözetim altında tutuluyor ancak nakil operasyonu başarılı geçti ve doktorlar tam bir iyileşme bekliyor.

Maurizio Calorio, bundan böyle hayatına yeni bir kalple ve sevdiği kadınla birlikte devam edebilecek.

Altı yıldır birlikte olan çiftin üç aylık bir kızı da var.

COVİD PLANLARINI BOZMUŞ

Çift planladıklarından çok daha erken evlenmeyi planlamışlardı ama Covid salgını nedeniyle planlarını ertelemeye karar vermişlerdi.

Haberin Devamı

Silvia Duca, yaşadıkları mucize gibi olayı şu sözlerle anlatıyor:

"Tamamen karanlıktaydık, bu yüzden bu hediye bizi neşelendirdi. Şimdi birlikte yaşlanmayı ve kızımızı büyütmeyi hedefliyoruz. Birinin cömertliği sayesinde Maurizio'nun artık yeni bir hayatı var.”