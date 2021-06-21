Doktorlar 'yaşayamaz' demişti... Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

ABD, 330 gram ağırlığında, beş aylıkken doğan Richard Hutchinson'ı konuşuyor.

'Hayatta kalan en prematüre bebek' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve doktorların 'kurtulma şansı 0' dediği Hutchinson'dan iyi haber geldi.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Hutchinson imkansızı başardı ve hayatta kalmayı başardı.

Hutchinson bugün 1 yaşına bastı. Ailesi 'mucize bebek' olarak da anılna Hutchinson'nın ilk doğumgünü partisinden görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Richard geçtiğimiz yıl ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, annesi Beth Hutchinson'ın yaşadığ tıbbi komplikasyonlar nedeniyle beş aylıkken dünyay gelmişti.

Yalanan komplikasyon nedeniyle planlanan doğumdan 131 gün erken dünyaya gelen Richard o kadar küçüktü ki annesi onu avucunun içerisinde taşıyabiliyordu.

'Mucize bebek' bu süreçte altı aydan uzun süre hastanede kaldı. Ailesi ile pandemi nedeniyle ona refakat edemedi.

Oğlunun Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi ile ilgili konuşan anne, 'Yaşadıklarımız gerçekmiş gibi gelmiyor. Hâlâ çok şaşırıyoruz. Ama çok mutluyuz' dedi.

Richard'ın bu uzun tedavi sürecinde rol alan Dr Kern, ise 'Richard'ın taburcu edildiği gün çok özel bir gündü. Onu beşiğinden aldığımı ve gözlerimde yaşlarla tuttuğumu hatırlıyorum' ifadelerini kullandı.

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