5 ay komada kaldı! Gözlerini açtığında öğrendiği gerçekle dünyası başına yıkıldı

Haberin Devamı

Kanada'da bir restoranda şef olarak çalışan 25 yaşındaki Brie Duval, 2 yıl önce geçirdiği trajik biz kaza sonrası yoğun bakıma kaldırıldı.

ÇATI KATINDAN YERE DÜŞTÜ, 5 AY KOMADA KALDI

Aslen Avusturyalı olan genç kadın 2020 yılının Ağustos ayında Alberta kentindeki bir çatı barından yere düştü. Kaldırıma düşer düşmez müdahale edilen ve hava yolu ile Alberta Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen talihsiz kadın tam 5 ay boyunca komada kaldı.



Doktorları genç kadının anne ve babasına, kızlarının beyin kanaması geçirdiğini, omurgasında ciddi zedelenmeler olduğunu, kaburgalarında ve dişlerinde kırıklar olduğunu söyleyerek yaşama sansının sadece yüzde 10 olduğunu belirttiler.

Haberin Devamı

Ailesi ona veda etmek zorunda kalacaklarını düşünerek Avustralya hükümetinden özel izin istedi ancak pandemi koşulları nedeni ile istedikleri izin çıkmadı. Çaresiz anne baba doktorlardan Brie'nin yanına gidene kadar kızlarının yaşam destek ünitesine bağlı kalmasını istedi.

Brie düşme sırasında 2 beyin kanaması geçirmişti. Omurgasındaki hasar nedeni ile vücudunun sol tarafı zayıflamıştı. Genç kadının hastaneye yatırılmasından üç gün sonra bir yardım kampanyası başlatıldı ve Brie için 26 bin pound civarında bir para toplandı.

KOMADAN ÇIKTI ANCAK HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORDU

Doktorların yaşamak için sadece yüzde 10 şans verdiği Brie bir süre sonra mucize bir şekilde gözlerini açtı ancak geçmiş hayatına dair hiçbir şey hatırlamıyordu.

Yoğun bakımda yaşam destek ünitesine bağlı olarak tam 5 ay geçiren genç kadın kazanın üstünden aylar geçtikten sonra geçmişine dair şeyleri hatırlamaya başladı, hatırladığı kişiler arasında 4 yıldır birlikte olduğu nişanlısı da vardı.



Genç kadın nişanlısını hatırlar hatırlamaz onu sordu ancak nişanlısının çoktan kayıplara karıştığını ve hayatına onsuz devam ettiğini öğrendi.

Brie yine de telefonu kendisine verildiğinde hastanede onu bir kez bile ziyaret etmeyen nişanlısına ulaşmaya çalıştı ancak nişanlısı onu her yerden engellemişti.

Haberin Devamı

Bir kaç gün sonra ise telefonuna nişanlısının yeni kız arkadaşından 'kendilerini rahatsız etmemesi' yönünde uyarıda bulunan bir mesaj geldi.



Brie FEMAİL'e yaptığı açıklamada 4 yıldır hayatını paylaştığı kişinin onu bu şekilde terk etmesinin büyük bir şok olduğunu belirterek inanılmaz derecede incindiğini söyledi.

'Ruh eşi' sandığı adamın böyle bir şey yaptığına inanamadığını söyleyen genç kadın, "Yıllardır çok iyi arkadaştık. Milyonlarca yıl geçse de bunun olacağı aklıma gelmezdi. Özellikle de hayatımın böylesine berbat bir döneminde. Ruh eşim sanmıştım ama yanılmışım." dedi.

Haberin Devamı

Genç kadın şimdilerde ağır geçen tedavi süreci ve nişanlısının kendine yaptıkları sonrası yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.

Ailesine ve arkadaşlarına yakın olmak için Perth'e geri dönen Brie, "Belimden aşağısında hala uyuşukluk var ama tekrar yürüyebilmek için yürüyüş tarzımı değiştirdim. Sevdiklerimle birlikte iyileşmek için Avustralya'ya geldim ve işten izin aldım. İyileşme biraz zaman alacak ama gelecek yıl işe dönmeyi umuyorum" dedi.



Genç kadının hikayesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı...