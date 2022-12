Ölü sayısı 63, insanlar yollarda donarak ölüyor, yağmalar başladı! ABD cehennemi yaşıyor...

Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden, insanları evlerine hapsedip, elektriksiz ve soğukta bırakan kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi.



Fırtınadan en çok etkilenen New York eyaletindeki Buffalo şehrinde ölenlerin sayısı 34'e ulaştı. Kentte bazı evlerin dışında dev buz sarkıtları oluştu. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama çağrısı yapıldı ve araç kullanma yasağı uygulanıyor.



Hava basıncının hızla düşmesi, fırtınanın şiddetini artırmasıyla ortaya çıkan veolarak tanımlanan fırtına koşulları yüzünden arama kurtarma ekipleri de yollarda kaldı.





New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul, Buffalo’daki tüm itfaiye araçlarının karda mahsur kalanları kurtarmaya giderken mahsur kaldığını açıkladı.



Hochul, 1977’deki büyük fırtınadan sonra Buffalo’nun tarihindeki gördüğü en şiddetli FIRTINA ile karşı karşıya kaldığını söyledi, bu fırtınanın tarihe geçeceğini vurgulayarak şehrin, “bir savaş bölgesine dönüştüğünü” aktardı.



Anndel Taylor, 22, died in her car after being trapped by Buffalo blizzard while driving home from work. She was found after 18 hours. She sent her family this final video from inside the car. pic.twitter.com/w8GBwR9UOm