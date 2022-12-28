10 maddede Karadeniz gazı

Haberin Devamı

Türkiye bu sürede 4 derin deniz sondaj gemisi ve 2 adet sismik araştırma gemisiyle, bölgenin en büyük sondaj ve sismik araştırma gemisi filosuna sahip ülkesi haline geldi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ise Çaycuma-1 sahasında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfedildiği açıklaması yapıldı. İşte Karadeniz gazının 10 maddede yolculuğu ve önemi:

* 20 Temmuz 2020 yılında Fatih sondaj gemisi ilk keşif çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos 2020’de Fatih’in, Sakarya Gaz Sahası’ndaki Tuna-1 lokasyonunda 320 milyar metreküple Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini yaptığını bildirdi. 17 Ekim 2020’de ise toplam miktar 405 milyar metreküpe yükseldi.

* Geçtiğimiz günlerde Sakarya Gaz Sahası’ndaki değerleme çalışması ile ilgili birtakım açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, değerlemenin DeGolyer & MacNaughton firması tarafından yapıldığı bilgisini paylaştı.

Haberin Devamı

* Bu çalışma sonucunda 540 milyar metreküplük rezervin 652 milyar metreküp olarak revize edildiğini anlatan Dönmez, “Sakarya Gaz Sahası’ndaki ilave miktarla birlikte rezerv 710 milyar metreküp oldu” diye konuştu.

* 2021 yılında Fatih, Amasra-1 kuyusunda sondaja başladı. Haziran ayında gelen haberle, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz keşfedildiği duyuruldu. Karadeniz’deki toplam rezerv 540 milyar metreküpe yükseldi. Bu dönemde Karadeniz gazının karaya çıkış noktası Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’nin temelleri atıldı.

* Filyos İşleme Tesisi, denizin altından gelen gazın 170 kilometrelik hattan geçerek ulaşacağı ilk durak olacak. Buradan 36 kilometrelik bir başka hatla Botaş’ın tesisine gönderilecek.

Gözden Kaçmasın Karadeniz gazı martta devrede Haberi görüntüle

* BOTAŞ’ın ulusal sistemine aktarılacak gazın tüm Türkiye’ye gönderilmesi planlanıyor. İlk etapta günlük 10 milyon metreküp gaz sisteme verilecek. Yani bir ile ya da ilçeye değil tüm sisteme aktarılmış olacak. Bu da yaklaşık yıllık bazda 3.5-4 milyar metreküpe denk gelecek.

* Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni’nin ardından 29 Temmuz’da Türkali-2 tespit kuyusunda ilk kuyu akış testi tamamlandı. 2021 yılı temmuz ayında Türkali-2 tespit kuyusunda ilk kuyu akış testi tamamlanırken; bu yılın mart ayında ise doğal gazı karaya ulaştıracak ünitenin ilk kaynağı hayata geçirildi.

Haberin Devamı

* Haziran ayı itibarıyla doğalgazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek Castoro gemisi, deniz tabanına ilk boruyu indirdi.

* MOBEN Danışmanlık ve Araştırma Kurucusu ve Enerji Uzmanı Emin Emrah Danış, Türkiye’nin kendi doğalgazını üretmesinin önemini şu sözlerle açıkladı: “Hem arz güvenliğine ciddi katkı sağlayacak hem de tüketicilerin daha uygun fiyatlarla doğalgaz tüketmeleri gerçekleşmiş olacak.”

* Türkiye’nin 2025-2026 yılları arasında Rusya ve İran ile doğalgaz kontratları bitecek. Bu kontratlarda Türkiye’nin kendi gazını üretmesinin müzakerelerde elini güçlendirmesi bekleniyor. Bölgede sismik çalışmalar devam ediyor. Yeni rezerv artışlarının gelmesi muhtemel.