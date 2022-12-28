Bakan Koca: İlaçta sıkıntı 3-4 hafta sonra biter

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Bakan Koca, Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken ilaç sorunuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

SAYI 154’E DÜŞTÜ

“İlaçlar için kur güncellemesi yapılarak Resmi Gazete’de yayınlandı. Ayrıca piyasada yeterli miktarda ilaç bulunana kadar bir süreliğine ilaçların ihracatını durdurduk. Bunun dışında sektörün tüm paydaşlarını topladık ve sorunu ele aldık. Tedarik sorunlarını değerlendirdik. Attığımız bu adımların öncesinde 950’ye yakın ilacın piyasada olmadığını veya çok az olduğunu belirlemiştik. Piyasada bulunan 7 bin kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın, şu an 154’e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz.

ANTİBİYOTİK TALEBİ

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Antibiyotiklerle ilgili de genel bir talep artışı var. Mevsim kaynaklı hastalıkların artışı öngörülerek geçen yıla göre bazı antibiyotik çeşitlerinin üretiminde yüzde 29’luk bir artış gerçekleşti. Antibiyotik talebi ise bu oranın üzerinde gerçekleşti. Ancak önümüzdeki 3-4 hafta içinde üretimde daha önemli oranda artış olacak ve sıkıntının azaldığını hep birlikte göreceğiz.”

Sıralama: Grip, RSV, Rhinovirüs ve COVID

Bakan Koca, “Üst solunum yolu enfeksiyonu şikâyeti ile müracaat eden hastaların yüzde 6.2’si yani yaklaşık 15 hastadan biri COVID. Hastalıkların yaygınlığını sıralamak gerekirse, ağırlıklı olarak influenza yani grip; RSV, Rhinovirus ve son olarak COVID şeklinde” dedi. (Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA)





TEİS BAŞKANI: 600’E YAKIN İLAÇ YOK

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, ilaç yokluğu sorununun devam ettiğini, piyasada 600’e yakın ilacın halen bulunamadığını açıkladı. Tedbir alınmaması durumunda Ocak 15’e kadar sorunun devam edeceğini ifade eden Saydan, dünkü basın toplantısında özetle şunları söyledi:

ÇOCUK ŞURUPLARI BÜYÜK SORUN

“Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Avro kuru 10.76 lira olarak güncellenmişti. Bu güncellemeye rağmen ilaç yokluğu sorununun aynen devam ettiğini ifade etmek istiyorum. Reel Avro kurunun 20 lira civarında olması nedeniyle bu güncellemenin ‘Bulunmayan ilaç’ sorununa çare olmayacağını biliyorduk. Şu anda 600’e yakın ilaç hâlâ piyasada yok durumunda. Önlem alınmazsa Ocak 15’e kadar da olmayacak. Avro kuru güncellemesinden önce yok olan ilaçlar halen bulunmuyor.

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Özellikle çocuk antibiyotikleri, ateş düşürücü şuruplar, mevsimsel grip şurupları, öksürük şuruplarında sorun artarak devam ediyor. Ecza depolarından nöbetçi eczanelere bile günlük 1-2 kutu tevzi (kısıtlı) gönderiliyor. Hastalar sorun çözüldü zannedip eczacılara sözlü ve fiziki şiddet uyguluyor. Sırf bu sorun yüzünden Eskişehir’de bir nöbetçi meslektaşımız hasta yakını tarafından fiziki saldırıya uğradı. Ülkemizde ilaç üretiminde kullanılan etken maddelerin yüzde 98’i yurtdışından geliyor. 19.86 liraya alınan bir hammadde ile ilaç üretilip 10.76 liraya piyasaya verilmesini beklemek ancak hayal olabilir. Diğer taraftan hangi firma ithal ilaçları yurtdışında 19.86 liraya alıp bu ilacı bizim ülkemizde 10.76 liraya piyasaya sürer ve bulunmasını sağlar?

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Açıkçası eski SSK günlerine dönmekten korkuyoruz. Bu yüzden yetkililerin ilaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmeleri bir an önce yapmasını talep ediyoruz.” (Meltem ÖZGENÇ/ANKARA)