Karadeniz gazı martta devrede

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karedeniz’de üretilecek gazın ithal edilen gaza göre maliyetinin daha düşük olacağını söyledi. 2023 yılı mart ayının sonuna doğru ilk gazı sisteme vereceklerini ifade eden Dönmez, gazın sisteme verilmesiyle bir indirim olup olmayacağına yönelik olarak, “İthal ettiğimiz gaza göre Karadeniz’den üreteceğimiz gazın maliyeti daha düşük. Tabii henüz sisteme verilmedi. Orada üretilecek gazın miktarını dikkate aldığımızda bu değerlendirmeleri daha sağlıklı yapabiliriz. Bu bizim kendi gazımız, cari açığımıza son derece olumlu yansıyacak. Orada ne kadar gaz üretirsek o kadar az ithal edeceğimiz anlamına geliyor. Buradan hem milletimiz kazançlı çıkacak hem de devletimiz kazançlı çıkacak. Gazı biz sisteme verelim ondan sonra bu değerlendirmeleri tekrar yaparız” bilgisini verdi.

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YÜZDE 85’İ TAMAM

Dönmez, 710 milyar metreküplük Karadeniz gazına ilişkin dün düzenlediği basın toplantısında sahada 50’den fazla gemiyle yoğun bir çalışma yapıldığını söyledi. Üretilecek gazın karaya getirilmesine yönelik olarak 3 hattın yapım işlemlerinin devam ettiğini dile getiren Dönmez, “170 kilometrelik ana iletim hattımız tamamlandı. Glikol basan hattımız tamamlandı. Deniz tabanındaki ekipmanların yönetimini yapacak sinyal hattı da tamamlandı. Bir taraftan da karada bu gazı işleyecek kara işleme tesisini de yüzde 85 oranında tamamladık” ifadelerini kullandı.

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Karadaki doğalgaz işleme tesisinin ilk etapta günlük 10 milyon metreküplük gazı işleyeceğini, ikinci fazla birlikte bunun 40 milyon metreküpe çıkarılacağını, sahada 10 kuyunun açıldığını anlatan Dönmez, “İkinci fazda buraya 30’un üzerinde ilave kuyu açarak devam edeceğiz. 2026 gibi buradaki kuyu açma işlemlerinin tamamını bitirmiş olacağız” dedi. Dönmez, “Zeki” adı verilen bir yazılımla üretimin kontrol edileceğini ve değerlerin anlık ölçülerek, operatörlere iletileceğini de kaydetti. Dönmez, ekiplerin son sürat bir şekilde iş planına uygun olarak çalışmalarını yaptığı belirterek, “Cumhuriyetin yüzüncü yılında bu gazı insanımızla buluşturmak istiyoruz. Bir aksilik çıkmadığı takdirde (2023 yılı) mart ayının sonuna doğru ilk gazı sisteme vereceğiz” dedi.

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ABDÜLHAMİD HAN GEMİSİ MERSİN’DE

ABDÜLHAMİD HAN GEMİSİ’nin Akdeniz’de Yörükler-1 kuyusunda çalışmalarını tamamladığını ve Mersin’in Taşucu açıklarındaki 2. lokasyonda çalışmalarına devam ettiğini anlatan Dönmez, “Biz daha önce de söylediğimiz gibi kendi kıta sahanlığımızda, kendi yetki alanımızda arama ve sondaj faaliyetlerine devam edeceğimizi ifade etmiştik. Orada bir iş planı çerçevesinde bu süreç devam ediyor” dedi. Dönmez, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı ilan ettiği sözde Münhasır Ekonomik Bölge’nin 6 numaralı parselindeki gaz keşfine ilişkin olarak da, “Kıbrıs adasında yaşayan herkesin o kaynaklardan istifade etme hakkı var. Bir tarafı yok sayarak yapılacak işlemlerin hakkaniyetli olmadığını değerlendiriyoruz. Bu kapsamda da Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması gerektiğini Dışişleri Bakanlığımız da yaptığı açıklamalarda ifade etti” diye konuştu.