Öldü sanıp yakacaklardı... Kendi cenazesinde uyandı!

Koronavirüs pandemisinin pençesindeki Hindistan'dan akıllara durgunluk verecek bir haber geldi.

Hindistan'da 76 yaşındaki Shakuntala Gaikwad isimli kadın Kovid-19'dan öldüğü düşünülerek krematoryuma götürüldü.

Ülke basınında yer alan haberlerde Gaikwad'un bedeninin yakılmasına dakikalar kala uyandığı bilgisi yer aldı.

Gaikwad geçen hafta kovid pozitif çıktı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak yoğunluk nedeniyle hastaneye kabul edilmedi.

Yaşlı kadın hastaneden eve giderken bilincini yitirdi. Ailesi kadının öldüğüne inandı ve cenaze işlemlerine başladı.

Gaikwad uyandığında cenaze töreni hazırladı. Korku dolu anların ardından gerçek ortaya çıktı.

Kadının bilincini kaybettiği için ailesi tarafından öldü sanılarak krematoryuma götürüldüğü anlaşıldı.

Ülke basınında çıkan haberleri yerel polis kaynakları da doğruladı.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 278 BİNİ AŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 263 bin 533 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 329 ölüm kaydedildi.

Böylece ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Günlük olarak en fazla ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 25 milyon 228 bin 996’ya, toplam can kaybı sayısı 278 bin 719'a ulaştı.

3 milyon 353 bin 765 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede, 27 Nisan'dan bu yana Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısı 3 binin üzerinde seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı dün salgının ikinci dalgasının etkisindeki ülkede durumun stabil hale geldiğini açıklamıştı.

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