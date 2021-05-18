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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 18.05.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

Öldü sanıp yakacaklardı... Kendi cenazesinde uyandı!

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Öldü sanıp yakacaklardı... Kendi cenazesinde uyandı!

Hindistan'da öldü zannedilerek ailesi tarafından krematoryuma götürülen 76 yaşındaki kadın yakılmadan dakikalar önce uyandı.

Koronavirüs pandemisinin pençesindeki Hindistan'dan akıllara durgunluk verecek bir haber geldi.

Hindistan'da 76 yaşındaki Shakuntala Gaikwad isimli kadın Kovid-19'dan öldüğü düşünülerek krematoryuma götürüldü.

Ülke basınında yer alan haberlerde Gaikwad'un bedeninin yakılmasına dakikalar kala uyandığı bilgisi yer aldı.

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Doktorlar açıkladı: İşte yeni Kovid-19 semptomları
Doktorlar açıkladı: İşte yeni Kovid-19 semptomları

Gaikwad geçen hafta kovid pozitif çıktı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak yoğunluk nedeniyle hastaneye kabul edilmedi.

Yaşlı kadın hastaneden eve giderken bilincini yitirdi. Ailesi kadının öldüğüne inandı ve cenaze işlemlerine başladı.

Gaikwad uyandığında cenaze töreni hazırladı. Korku dolu anların ardından gerçek ortaya çıktı.

Öldü sanıp yakacaklardı... Kendi cenazesinde uyandı

Kadının bilincini kaybettiği için ailesi tarafından öldü sanılarak krematoryuma götürüldüğü anlaşıldı.

Ülke basınında çıkan haberleri yerel polis kaynakları da doğruladı.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 278 BİNİ AŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 263 bin 533 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 329 ölüm kaydedildi.

Hindistanda en yüksek günlük ölüm kaydedildi
Hindistan'da en yüksek günlük ölüm kaydedildi

Böylece ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Öldü sanıp yakacaklardı... Kendi cenazesinde uyandı

Günlük olarak en fazla ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 25 milyon 228 bin 996’ya, toplam can kaybı sayısı 278 bin 719'a ulaştı.

3 milyon 353 bin 765 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede, 27 Nisan'dan bu yana Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısı 3 binin üzerinde seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı dün salgının ikinci dalgasının etkisindeki ülkede durumun stabil hale geldiğini açıklamıştı.

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