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Ofis bilgisayarından 275 saat oyun oynadı, maaşı kesildi!

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#Japonya#Ofis#Bilgisayar
Ofis bilgisayarından 275 saat oyun oynadı, maaşı kesildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 11:16

Japonya'nın Yokohoma şehrinde bir belediye çalışanının ofis bilgisayarından 9 ayda 275 saat oyun oynadığının tespit edilmesinin ardından maaşında kesinti yapıldı.

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Japonya'da Yokohoma Belediyesi Kadastro Dairesinde çalışan bir belediye çalışanının ofis bilgisayarından 9 ay boyunca toplam 275 saat oynadığı tespit edildi.

Olay, ceza alan çalışanın meslektaşının, "Çok fazla tıklama sesi duyuyordum, bunun doğal olmadığını düşündüm ve onu gözlemlediğimde oyun oynuyordu" demesiyle ortaya çıktı.

Yapılan incelemeler sonucunda Aralık 2021-Ağustos 2022'de, günlük 30 dakikadan 3 saate kadar toplamda 275 saat iskambil oynayıp, sudoku ve bulmaca çözdüğü ortaya çıkan çalışan, "İşimi etkilemediği sürece biraz oynamanın uygun olacağını düşündüğüm için oyun oynamaya başladım" açıklamasını yaptı.

Disiplin Kuruluna sevk edilen çalışana 5 ay boyunca yüzde 10 maaş kesintisi cezası verildiği bildirildi.

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#Japonya#Ofis#Bilgisayar

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