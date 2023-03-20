O karar sonrası sürpriz ziyaret: Putin meydan okudu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında savaş suçları iddianamesiyle aranan kişi ilan edilmesi sonrası Ukrayna’da işgal edilen topraklara hafta sonu sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi.



ÖNCE KIRIM



İlk olarak, 9 yıl önce 2014 yılında Rusya tarafından düzenlenen referandumla ilhak edilen Kırım Yarımadası’nda Rus Karadeniz donanmasının konuşlandığı Sivastopol liman şehrinde boy gösteren Putin, sıkı güvenlik önlemleri altında askeri garnizon yakınında yeni inşa edilmiş “Korsun” isimli kültür merkeziyle, yine burada yer alan okul açılışına katıldı. Putin’in Sivastopol’de geçirdiği birkaç saat içerisinde etrafında sadece bölge valisi Mihail Razvojayev ile özel koruma ordusu vardı. Kırım halkının Putin’e yaklaşmasına izin verilmedi.

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Putin’in ikinci hamlesi, geçen yıl mayıs ayında Rus kuvvetleri tarafından yerle bir edildikten sonra işgal edilen Donetsk bölgesindeki Mariupol şehri ziyareti oldu. Buraya geleceği devlet sırrı gibi saklı tutulan Putin, önceki akşam saatlerinde alacakaranlıkta Mariupol’e ayak bastı. Şehre askeri helikopterle gelen Putin hemen ardından Mercedes marka makam aracının direksiyonuna geçerek şehirde trafiğe uygun ana caddelerinden birinde yarım saatlik tur attı. Putin’in alacakaranlıkta Mariupol sokaklarında dolaştığı birkaç saat sonra Rus devlet televizyonu tarafından ekranlara getirilen iki kısa video çekimiyle Rus halkına gösterildi. Putin, makam aracını sürerken yanındaki koltukta Başbakan Yardımcısı Marat Husnulin bulunuyordu. Aralarında geçen konuşmada Mariupol şehrinin yeniden inşa edilmesi süreci ele alınıyordu.

SAVAŞIN KOMUTA MERKEZİNE DE GİTTİ

KIRIM ile Mariupol’de “Buralar artık bizim” gövde gösterisi yapan Putin, savaş bölgesine 200 kilometre mesafede Ukrayna askeri harekâtının yönetildiği Rostov şehrindeki karargâha da gitti. Rus ordusu kurmaylarının toplandığı karargâhta Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov bilgilendirme toplantısına başlamadan önce Putin’e dönerek “Sayın Başkan, bizi dinlemek için ne kadar zamanınız var” sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Putin “Bu meselede zaman önemli değil. Cephedeki durumla ilgili detayları öğrenmek ne kadar zaman alıyorsa alsın” cevabını verdi. Putin, işgal altındaki Ukrayna topraklarına giderek, kendisinin emriyle bir yılı aşkın yürütülen savaşın bir ‘milli dava’ olduğu vurgusunu böylece yeniden yapmış oldu. Rus muhalefeti ile Ukrayna medyası ise “Putin de o cesaret yok. Yine dublörünü gönderdi” yorumlarını yaptı.