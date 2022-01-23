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O fotoğraf hayatlarını değiştirdi

#Suriye#Baba#Oğul
O fotoğraf hayatlarını değiştirdi

2021 yılında Hatay’da çekilen Suriyeli ampute baba ile engelli doğan oğlunun fotoğrafı ikiliye yeni tedavi imkânı sağladı. Suriyeli aile önceki gün tedavi için İtalya’ya uçtu.

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AVRUPA ülkeleri genelde Suriyelilerin dramına uzak kalmaya çalışırken bir fotoğraf Suriyeli bir ailenin hayatını değiştirdi.

‘HAYATIN ZORLUĞU’

Fotoğrafçı Mehmet Aslan’ın Hatay-Reyhanlı’da 2021 yılının ocak ayında çektiği fotoğraf ekim ayında İtalya’da yapılan Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri’nde büyük ödülü kazandı. ‘Hayatın Zorluğu’ adlı fotoğraf sayesinde birçok tanınmış isim ve uluslararası basın Munzir el Nazzal ve ailesinin dramından haberdar oldu.

O fotoğraf hayatlarını değiştirdi

AİLE BOYU DRAM

Munzir el Nazzal, İdlib’de pazaryerinde düzenlenen bir bombalı saldırı nedeniyle sağ bacağını kaybetti. Sinir gazı saldırısına maruz kalan eşi Zeynep ise hamileliği döneminde ilaç almak zorunda kaldı. İşte muhtemelen bu nedenle oğulları Mustafa, bacakları ve elleri olmadan doğdu. Aile Mustafa’ya tedavi imkânı sunabilmek için Türkiye’ye göç ederken yolları fotoğrafçı Mehmet Aslan ile kesişti. Aslan, onca acıya rağmen Munzir’i oğlu Mustafa ile neşe içinde oynarken görüntüledi.

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O fotoğraf hayatlarını değiştirdi

KAMPANYA BAŞLATILDI

Siena Fotoğraf Festivali’nin kurucusu İtalyan mühendis Luca Venturi, “Fotoğraf tüm tahayyülümüzün ötesindeydi” diyerek bu aile için yardım imkânı aramaya başladıklarını söylüyor. İtalya, mültecilere vize vermiyordu, ancak bir STK sorumluluklarını üstlenebilirse durum değişiyordu. Venturi ve Munzir el Nazzal’ın Google çeviri ile WhatsApp yazışmaları, diplomatların araya girmesi ve yardım kampanyası sonrasında aile üç çocuğu ile birlikte önceki gün İtalya’ya uçtu. Aile Siena’ya yerleşecek. Hem baba, hem de Mustafa için protez tedavileri başlayacak. Mustafa büyüme çağında olduğu için tedavi sürecinin de daha uzun ve kapsamlı olacağı belirtiliyor.

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#Suriye#Baba#Oğul

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