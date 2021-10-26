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Nüfusun sadece yüzde 1'i aşılı... Toplu cenaze yapmak zorunda kaldılar!

#Papua Yeni Gine#Koronavirüs#Toplu Cenaze
Nüfusun sadece yüzde 1i aşılı... Toplu cenaze yapmak zorunda kaldılar

Okyanusya'da yer alan ada ülkesi Papua Yeni Gine, koronavirüs salgınında adeta kâbusu yaşıyor. Nüfusunun sadece yüzde 1'i aşılanan ülkede çaresiz kalan yetkililer toplu cenaze törenine onay vermek zorunda kaldı.

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Koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde ve aşılamaların başlamasından önce duymaya alışkın olduğumuz bir haber bu kez ada ülkesi Papua Yeni Gine'den geldi: Yetkililer morglarda yer kalmaması nedeniyle toplu cenaze törenine onay vermek zorunda kaldı.

Ülkenin içinde bulunduğu bu kâbusu andırır durumun sebebi ise nüfusun sadece yüzde 1'inin aşılanmış olması...

Papua Yeni Gine'de yetkililer artan koronavirüs ölümleri nedeniyle ülkenin başkenti Port Moresby'de bulunan hastanelerin morglarında cesetlerin üst üste birikmesinden dolayı toplu cenaze çözümüne karar verdiler.

200'den fazla cenazenin gömülmesi ülke çapındaki sağlık görevlilerinin aşılama programını uygulamak isterken saldırıya uğramalarıyla aynı döneme denk geldi.

Nüfusun sadece yüzde 1i aşılı... Toplu cenaze yapmak zorunda kaldılar
Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape ülkede ilk aşı olanlardan biri

Yerel basına göre Ulusal Pandemi Müdahale kurumu yetkilisi David Manning, 60 kişilik olarak tasarlanan morgda 300 cenazenin birikmesi nedeniyle 200 cenazenin topluca gömülmesine onay verdi.

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Ülke yetersiz sağlık personeli, az sayıda ilaç, gelişmemiş sağlık altyapısı gibi faktörler sebebiyle bir süredir salgının başından beri en kötü günlerini yaşıyor. Bu ayın başında çaresiz kalan yetkililer bir stadyumu sahra hastanesine dönüştürmek zorunda kalmıştı.

Nüfusun sadece yüzde 1i aşılı... Toplu cenaze yapmak zorunda kaldılar

Başkent valisi Powes Parkop, daha fazla ceset koyabilmek için soğutuculu araçların ayarlandığını ve toplu cenazenin bu hafta içinde gerçekleşeceğini açıkladı. Hastaneye başvuran Kovid-19 vakalarının yüzde 99'unun aşısız olduğu başkentte vaka ve ölümlerin önüne geçebilmek için karantina uygulanması gündemde.

Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan yardımcısı Mathias Sapuri tüm ülkede geçerli olacak iki haftalık bir karantinanın Kovid-19 salgınındaki kötü gidişe son vermenin tek yolu olduğunu açıkladı. "Virüs insanlar durduğunda duracak." açıklamasını yapan Sapuri karantinanın kesinliği konusunda ipucu vermiş oldu.

Papua Yeni Gine'de 26 bin 731 resmi vaka ve 329 ölüm kayıtlara geçmiş olsa da gerçek rakamlar bunun çok üzerinde. Bunun ardında yatan en büyük nedense aşı karşıtlığı.

Nüfusun sadece yüzde 1i aşılı... Toplu cenaze yapmak zorunda kaldılar

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Geçen hafta ülkenin ikinci büyük şehri Lae'de sağlık görevlileri şehir merkezinde aşı konusunda bilinçlendirme çalışması yaparken tehditlerle karşılandı ve saldırıya uğradı. 18 Ekim'de yaşanan ve kamera görüntülerine de yansıyan olayda etraftaki halkın sağlık görevlilerine bağırdığı ve taşlar fırlattığı açıkça görülüyor.

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