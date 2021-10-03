Nobel Ödülü kurumu, Einstein’ın 1896 tarihli lise karnesini paylaştı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kolombiya Cali Kartelinden Türkiye’ye uyuşturucu rotasıKolombiya Cali Karteli'nden Türkiye’ye uyuşturucu rotası#Uyuşturucu Operasyonu
Ne yaptın Ozan Premier Lige damga vuran slalom...Ne yaptın Ozan! Premier Lig'e damga vuran slalom...#Ozan Kabak
Önce kendine aşık ediyor sonra... 74lük kara dulun korkunç planıÖnce kendine aşık ediyor sonra... 74'lük kara dulun korkunç planı#Japonya
MSBden Yunanistan yanıtı: Gerekli karşılık veriliyorMSB'den Yunanistan yanıtı: Gerekli karşılık veriliyor#Milli Savunma Bakanlığı
Koronavirüs rehberinde güncelleme İki grubun karantina süreleri kısaltıldıKoronavirüs rehberinde güncelleme! İki grubun karantina süreleri kısaltıldı#Koronavirüs
Ezber bozan adım: Yüzlerce kişiye vize verecekEzber bozan adım: Yüzlerce kişiye vize verecek!#İngiltere
İşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisiİşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisi#Koronavirüs
Üstünden 12 yıl geçti 157 milyon işlem yapıldıÜstünden 12 yıl geçti! 157 milyon işlem yapıldı#Numara Taşıma
Akın ettiler Toplamak için birbirleriyle yarıştılarAkın ettiler! Toplamak için birbirleriyle yarıştılar#Bartın
Geri dönmeye çaba gösteriyorum'Geri dönmeye çaba gösteriyorum'#Canan Ergüder
Okulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkatOkulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkat!#Çocuk Sağlığı
Hey Ricky Martin sana ne olduHey Ricky Martin sana ne oldu?#Ricky Martin
Çok kitap okuyorum diye annem hastalanacağımı düşünürdüÇok kitap okuyorum diye annem hastalanacağımı düşünürdü!#Teoman
İlişkiler bitebilir, boşanmalar artabilir... Gergin bir hafta bizi bekliyorİlişkiler bitebilir, boşanmalar artabilir... Gergin bir hafta bizi bekliyor!#Astroloji
Dev şirkette istifa depremi Başkan koltuğu bıraktı...Dev şirkette istifa depremi! Başkan koltuğu bıraktı...#Mitsubishi
HABERLERDünya Haberleri

Nobel Ödülü kurumu, Einstein’ın 1896 tarihli lise karnesini paylaştı

#Albert Einstein#Nobel#Dünya
Nobel Ödülü kurumu, Einstein’ın 1896 tarihli lise karnesini paylaştı

Dünya çapında insanlığa verilen hizmetleri ödüllendiren prestijli Nobel Ödülü kurumu, sosyal medya hesabından bugün ünlü bilim insanı Albert Einstein’ın 3 Ekim 1896 tarihli lise karnesini paylaştı. Kurum, Einstein’ın ‘yaygın bilinenin aksine’ lise yıllarında matematik derslerinde çok iyi olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü bilim insanı Albert Einstein bir kez daha gündemde... 

Ancak Einstein bu sefer bilime verdiği katkılardan dolayı değil Nobel kurumunun yaptığı paylaşım ile adından söz ettiriyor.

Dünya çapında fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp alanlarında insanlığa hizmet eden kişilere Nobel Ödülü veren Nobel kurumu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ‘yaygın bilinenin aksine’ ünlü fizikçi Albert Eninstein’in lisede matematikte iyi olduğunu belirtti.

Açıklamayla birlikte Einstein’in notlarının bulunduğu lise karnesini paylaşan kurum, “Yaygın bir efsanenin aksine, Albert Einstein lisede matematikte iyiydi. Bu olgunluk sertifikası Einstein'a 17 yaşında verildi. Puanlamada altı = en yüksek, 1 = en düşük not. Fotoğraf, 1896'da notlarını aldığı gün çekildi” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler:

Kolombiya Cali Karteli'nden Türkiye’ye uyuşturucu rotasıNe yaptın Ozan! Premier Lig'e damga vuran slalom...MSB'den Yunanistan yanıtı: Gerekli karşılık veriliyor

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Albert Einstein#Nobel#Dünya