Nobel Ödülü kurumu, Einstein’ın 1896 tarihli lise karnesini paylaştı

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Dünyaca ünlü bilim insanı Albert Einstein bir kez daha gündemde...

Ancak Einstein bu sefer bilime verdiği katkılardan dolayı değil Nobel kurumunun yaptığı paylaşım ile adından söz ettiriyor.

Dünya çapında fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp alanlarında insanlığa hizmet eden kişilere Nobel Ödülü veren Nobel kurumu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ‘yaygın bilinenin aksine’ ünlü fizikçi Albert Eninstein’in lisede matematikte iyi olduğunu belirtti.

Açıklamayla birlikte Einstein’in notlarının bulunduğu lise karnesini paylaşan kurum, “Yaygın bir efsanenin aksine, Albert Einstein lisede matematikte iyiydi. Bu olgunluk sertifikası Einstein'a 17 yaşında verildi. Puanlamada altı = en yüksek, 1 = en düşük not. Fotoğraf, 1896'da notlarını aldığı gün çekildi” ifadelerini kullandı.