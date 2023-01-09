Nobel ödüllü fizikçi 'Makarnayı böyle de yapabiliriz' dedi, İtalyanlar kızdı

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Pizzada hangi malzemelerin kullanılıp kullanılmayacağı ya da bolonez sosuna hangi makarna türünün uygun olduğu hakkında sürekli çıkan tartışmalardan da anlayabileceğimiz üzere, İtalyanlar genellikle mutfakları konusunda son derece hassas.

Hal böyle olunca, Nobel ödüllü bir İtalyan fizikçinin (İyi ki İtalyan) nasıl makarna pişirileceğine dair, şeflerin yüzyıllardır doğru kabul ettiği her şeyi altüst eden tavsiyelerde bulunmasıyla ortalığın ayağa kalkması pek de şaşırtıcı olmadı. Nasıl mı? Tartışmanın tüm ayrıntıları Mashable Türkiye'de...