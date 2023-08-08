Nijer hava sahasını kapattı... Darbeciler stadyumda gösteri yaptı

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Nijer’de 26 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum’un alıkonulmasıyla başlayan askeri darbenin ardından ülkedeki belirsizlik sürüyor. Kimileri cuntanın geri adım atmasını beklerken kimileri de askeri müdahale sonrası yeni bir savaşın patlak vermesinden endişe ediyor. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) askeri yönetime, seçilmiş cumhurbaşkanını görevine iade etmesi için tanıdığı bir haftalık süre pazar günü dolmuştu. Darbecilerin, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) ismini verdiği cunta yönetimi ise aynı gün başkent Niamey’deki stadyumda adeta boy gösterisi yaptı. Tribünlerdeki on binlerce darbe yanlısı göstericinin desteğini alan cunta, yönetimi bırakmayacaklarını açıkladı.

GÖVDE GÖSTERİSİ

Nijer’de 1974’te ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Hamani Diori’yi deviren General Seyni Kountche’nin isminin verildiği 30 bin kişi kapasiteli stadyumda, Nijer bayraklarının yanı sıra Rus bayrakları yer aldı. Nijerlilerin ellerinde “Wagner+Rusya: Özgürlük”, “Batıya karşı çare Wagner”, “Wagner: Güvenlik, itibar ve güç” yazılı pankartlar görüntülendi. Batı medyası ise gösterilere katılanlara para verildiğini iddia etti.

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HAVA SAHASI KAPANDI

Nijer’deki cuntanın sözcüsü Albay Amadou Abdramane, ECOWAS’ın askeri müdahale ihtimaline karşı Nijer hava sahasının ikinci bir emre kadar kapatıldığını açıkladı. Olası bir askeri müdahaleye anında ve güçlü cevap verileceğini belirten sözcü, “Yabancı bir ülke, saldırı hazırlığında” diye konuştu. Diğer yandan Burkina Faso ve Mali’nin Nijer’deki cuntayla dayanışma için Niamey’e heyet gönderdiği belirtildi. Mali’nin Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ise Nijer’e olası askeri müdahalenin sadece yıkıma yol açacağı uyarısında bulunarak, ECOWAS’ı “söz konusu Sahel ülkelerinin cihatçı terörle mücadelesi olduğunda askeri müdahaleyi düşünmemekle” eleştirdi. Burkina Faso ve Mali’de de birkaç sene içinde askerler tarafından yönetime el konulmuş, Moskova ve Rus paralı asker grubu Wagner’in nüfuzu artmıştı.

BAZOUM EV HAPSİNDE

ABD’li Wall Street Journal’e konuşan ECOWAS ülkelerinden üst düzey bir komutan, Nijer’e askeri operasyon düzenlenmesi için daha fazla hazırlığa ihtiyaçları olduğunu söyledi. Darbe sonrası ECOWAS, askeri müdahale de dahil, Nijer’e yönelik adımlar atılabileceğini duyurmuş, Burkina Faso ve Mali ise müdahaleyi kendilerine karşı savaş ilanı olarak değerlendireceklerini aktarmıştı. Öte yandan Nijer’in devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum ve ailesinin ev hapsinde tutulduğu konutta elektrik ve suyun kesildiği, Bazoum’un cep telefonunun SIM kartına el konulduğu ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum ev hapsinde tutulmaya devam ediyor.

THY’DEN YENİ ROTA

Nijer’de askeri cuntanın, ikinci bir emre kadar ülkenin hava sahasını kapatmasının ardından Türk Hava Yolları (THY) rota değişikliğine gitti. Afrika’da en çok noktaya uçan havayolu şirketi olan THY, yeni bir rota belirleyerek Kongo’nun Pointe Noire ve Nijerya’nın Lagos kentlerine düzenlediği uçuşlarda kullandığı Nijer hava sahasını güzergâhından çıkardı. Farklı bir rota üzerinden uçuşlarını gerçekleştiren THY’nin TK-594 Pointe Noire-İstanbul seferini yapan uçağı Lagos’a, TK-672 Kinshasa-İstanbul seferini yapan uçağı ise yakıt ikmali için Cibuti Havalimanı’na yönlendirildi.

BİLGİ NOTU

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Dünyanın en yoksul ülkelerinden olan Nijer, zengin uranyum yataklarıyla Avrupa’nın nükleer yakıt ihtiyacını karşılıyordu. Cunta Avrupa’ya uranyum satmama kararı alırken, darbecilerin Rusya’ya yakın olduğu öne sürülüyor.