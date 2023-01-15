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New York'un Türk dostu Belediye Başkanı Eric Adams'tan itiraf gibi açıklama

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#New York#Eric Adams#Dünya
New Yorkun Türk dostu Belediye Başkanı Eric Adamstan itiraf gibi açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 11:21

ABD New York'un Belediye Başkanı Eric Adams'ın sözlerini konuşuyor. Kentteki son durum ile ilgili itiraf gibi bir açıklamaya imza atan Adams, hükümete de flaş bir çağrıda bulundu.

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ABD'de gündem ülkenin ticaretinin kalbi New York'un Belediye Başkanı Eric Adams'ın sözleri.

Türk dostu olarak bilinen Eric Adams kentteki son duruma dair itiraf gibi açıklamalara imza attı.

Kent için 'kırılma noktasında' diyen Adams bunun nedenini kamuoyuna duyurdu.

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New York'a her gün 4rtalama 00 sığınmacı geldiğini belirten Adams şehrin kırılma noktasında olduğunu belirtti.

Adams, geçen bahardan bu yana yaklaşık 40 bin sığınmacının New York'a ulaştığını ve yalnızca Perşembe günü 835 kişinin geldiğini söyledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, bu göçmenlerin birçoğunun New York'a ulaşmasına sınır eyaletlerinin yetkilileri yardımcı oluyor.

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HÜKÜMETE YARDIM VE REFORM ÇAĞRISI

Adams ayrıca krizi durdurmak için federal yardım ve göçmenlik reformu çağrısında bulundu.

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2 yıl önce kentin 110. belediye başkanını seçilen Adams, görevi Bill de Blasio'dan devralmıştı.

Yoksul 6 çocuklu bir aileden gelen 63 yaşındaki Adams, New York Belediye Başkanlığına seçilen ikinci siyahi Amerikalı olmuştu.

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#New York #Eric Adams#Dünya

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