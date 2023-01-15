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Son dakika... Nepal'de yolcu uçağı düştü! Kaza yerinden ilk görüntü geldi

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#Nepal#Uçak Kazası#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 09:25

Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Acı bilanço her geçen dakika ağırlaşırken kaza yerinden ilk görüntüler geldi.

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Nepal adeta kâbusa uyandı... Yeti Airlines'a ait ATR 72 tipi çift motorlu uçak düştü.

Yolcu uçağının başkent Katmandu'dan hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.

Uçakta 4'ü mürettebat 72 kişinin olduğu açıklandı. Ülke basını kaza nedeniyle çok sayıda ölü olduğunu yazdı.

Son dakika... Nepalde yolcu uçağı düştü Kaza yerinden ilk görüntü geldi

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İlk resmi açıklama ise Nepal ordusundan geldi. Ordu sözcüsü en az 16 kişinin öldüğünü duyurdu.

Bu açıklamadan kısa süre sonra 40 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Son dakika... Nepalde yolcu uçağı düştü Kaza yerinden ilk görüntü geldi

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Havayolu şirketinden yapılan açıklamada ise uçaktaki 10 kişinin yabancı ülke vatandaşı olduğu bilgisine yer verildi. 

Kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra meydana gelen olayın ardından Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal kabineyi acil toplantıya çağırdı.

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#Nepal#Uçak Kazası#Dünya

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