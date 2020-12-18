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Haber Giriş: 18.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

New Yorklular kar fırtınasından memnun

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New Yorklular kar fırtınasından memnun
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ABD’nin doğu yakası çarşamba akşamından beri kar fırtınası altında.

Kötü hava koşulları 60 milyon kişiyi etkilerken çok sayıda uçuş iptal edildi, pek çok bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Öte yandan yoğun kar yağışı uzun süredir korona kısıtlamaları altında yaşamak zorunda kalan New Yorkluları memnun etmiş gibi görünüyor. Kent çapında insanlar kartopu oynamak için dışarı çıktı. İki kızını Central Park’ta karın tadını çıkarmaya götüren Marlowe Johnson, “Can sıkıcı karantinanın ardından biraz kış harikası iyi oldu” diyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Ocak 2016’dan beri en yüksek günlük kar yağışının yaşandığını söyledi.

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