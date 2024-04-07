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New York başörtü davasında 17.5 milyon $ tazminat ödeyecek

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#New York#Tazminat#Müslüman
New York başörtü davasında 17.5 milyon $ tazminat ödeyecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 07:00

ABD’de New York belediyesi, tutuklandıktan sonra fotoğraflarının çekilmesi için başörtülerini çıkarmaya zorlanan iki Müslüman kadının açtığı davada 17.5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

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Müslüman-Amerikalı kadınlar Jamilla Clark ve Arwa Aziz, 2017’de sekiz ay arayla tutuklandıklarında polisin sabıka fotoğrafları için başörtülerini çıkarmaya zorladığında utanç ve travma hissettiklerini söyleyerek 2018 yılında dava sürecini başlattı.

3600 KİŞİ ADINA

Dini özgürlük ve mahremiyetlerinin ihlal ettiğini savunan iki kadın, New York belediyesine karşı açılan toplu davanın yüzü oldular. Sonuç itibariyle belediye 17.5 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Ödemeler, yasal ücretler ve masraflar çıkarıldıktan sonra yaklaşık 13.1 milyon dolar olarak yapılacak. Tazminat, 2014 ile 2021 yılları arasındaki yaklaşık 3600 davalı arasında paylaştıracak. Davalılar 7 bin ile 13 bin dolar arasında tazminat alacak. Mahkeme dışı anlaşmanın yargıç tarafından da onaylanması gerekiyor.

 

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#New York#Tazminat#Müslüman

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