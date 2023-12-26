Netanyahu'nun kararı İsraillileri çileden çıkardı! ABD ile kritik görüşme...

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İsrail-Hamas savaşı 80 günü geride bıraktı. Tel Aviv yönetimi Gazze'deki operasyonların yoğunluğunu azaltması ve sivil ölümlerini azaltması için en yakın müttefiki ABD'nin, esirlerin serbest bırakılması için de rehine ailelerinin yoğun baskısı altında ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu konuda geri adım atmayacak gibi görünüyor...

İSRAİL MECLİSİNDE GERGİN OTURUM: NETANYAHU'NUN KARARI ÇİLEDEN ÇIKARDI

İsrail parlamentosunda Gazze Şeridi’ndeki esirler için düzenlenen oturumda konuşan Netanyahu, Gazze'deki operasyonların genişletilerek devam edeceğini duyurdu ve 'uzun bir savaş olacak' dedi. Bu açıklama haftalardır sevdiklerinin eve dönmesini bekleyen rehine ailelerini kızdırdı.





Families of Israeli prisoners interrupted Netanyahu's speech pic.twitter.com/qBvSeFcaVB — S p r i n t e r (@Sprinter99800) December 26, 2023

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Netanyahu’nun konuşması sırasında meclisteki bir esir yakınının "Zamanımız yok" diye bağırması üzerine diğer esir yakınları da “Şimdi, şimdi, şimdi” sloganı atarak, Netanyahu’ya tepki gösterdi. Esir yakınları ayrıca, "Ya kardeşiniz olsaydı?" ve "Ya babanız olsaydı?" yazılı pankartlar açtı.

Netanyahu ise İsrailli esirleri evlerine geri getirmek için "her türlü çabayı" göstermelerine rağmen bunun başarılı olması için "askeri baskı" gerektiğini ifade ederek, "Mücadeleyi bırakmayacağız ancak zamana ihtiyacımız var" dedi.



Netanyahu'nun Gazze'deki operasyonu genişletme kararı bugün dünya basınının en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

ABD'li yayın kuruluşu CNN, Netanyahu'nun 'uzun bir mücadele' sözü vermesinin ardından gerçekleştirilecek kritik bir görüşmeye dikkat çekti.



CNN'e konuşan ismi açıklanmayan bir kaynak, Netanyahu'nun yakın bir sırdaşı olarak bilinen, savaş kabinesi üyesi Ron Dermer'ın bu hafta Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelmesinin beklendiğini söyledi.

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Daha önce ABD'de büyükelçi olarak görev yapan Dermer'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Kongre üyeleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

CNN kritik toplantının ABD'nin İsrail'e yoğun bir baskı uyguladığı döneme denk geldiğini işaret etti.



ABD'DEN İSRAİL'E RET

İsrailli haber kuruluşu Yedioth Ahronoth (Ynet) ise Washington'un Tel Aviv'in Apache helikopter talebini reddettiğini yazdı.

Ynet'in haberine göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, söz konusu talebi geçen hafta Tel Aviv'e giden ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüşmesinde gündeme getirdi. Ancak Austin bu talebi reddetti.

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Gazete görüşmenin Gazze'deki sivil ölümleri ve derinleşen insani krizle ilgili kaygılarının arttığı bir dönemde yapıldığını vurguladı.