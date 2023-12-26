Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum...Musavi İsrail saldırısında öldürüldü tansiyon zirveye çıktı! İsrail yüksek alarma geçti...

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Filistinli Avni Eldous'un hayali, öldükten sonra gerçek oldu. Ağustos 2022'de yayınladığı bir videoda, elinde mikrofon vardı ve YouTube'daki oyun kanalıyla ilgili hedeflerini açıklarken gülümsüyordu. "Arkadaşlar, şimdi kendimi tanıtayım: Ben 12 yaşında, Gazzeli bir Filistinliyim. Bu kanalın amacı 100.000, 500.000 veya 1 milyon aboneye ulaşmak" diyordu.Avni Eldous, 1000 abonesine “Barışla kalın” diyerek kısa videoyu bitiriyordu.
Avni, bu videonun çekilmesinden bir yıl kadar sonra başlayan savaşta ilk öldürülen Filistinli çocuklardan biriydi. Avni'nin bu videosu artık milyonlar tarafından biliniyor; sessizce bilgisayar oyunları oynadığı diğer videoları ise milyonlarca kez izleniyor.YouTube kanalına da ölümünden sonra yaklaşık 1,5 milyon kişi abone oldu.
İran, Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi’nin İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam yakınlarına düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, “Birkaç saat önce Devrim Muhafızları’nın Suriye’deki askeri danışmanlarından Tuğgeneral Seyyid Razi Musevi, sahte ve çocuk katili siyonist rejimi tarafından Şam’a düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Aynı zamanda o, General Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşlarından biriydi ve Suriye’deki direniş cephesine destek vermekten sorumluydu. Gaspçı ve barbar siyonist rejim bu suçun bedelini şüphesiz ödeyecektir” ifadeleri kullanıldı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise Musavi için yayınladığı taziye mesajında İsrail’i tehdit ederek, "Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek" dedi
İsrail, alışılagelmiş tutumunu benimseyerek suçlamalar hakkında doğrudan yorum yapmayı reddetti ancak İsrailli yetkililer, İran'ın misilleme ihtimaline hazırlıklı olduklarını belirttiler.
ABD'li New York Times gazetesine konuşan bir askeri yetkili, hem İran hem de Hizbullah'ın İsrail'i suçlamasıyla İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yüksek alarma geçirildiğini söyledi.
İsrail güçlerinin Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 100'den fazla kişinin öldüğü öğrenildi. Gazze'deki sağlık yetkilileri ölenlerin en az 70'inin Maghazi mülteci kampındaki bombardımanda hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın elinde tuttuğu rehinelerle ilgili yoğun bir iç baskıyla karşı karşıya olmasına rağmen Gazze'deki saldırıların genişleteceğini duyurdu.
Netanyahu parlamentoda yaptığı konuşmada "Önümüzdeki günlerde mücadeleyi genişleteceğiz ve bu uzun bir mücadele olacak" dedi.
Netanyahu'nun konuşması sevdiklerinin geri dönüşünü bekleyen aileler tarafından kesildi. Başbakan'ı yuhalayan kalabalık 'şimdi, şimdi' diye bağırırken Netanyahu Hamas üzerindeki askeri baskıyı artırmak için "daha fazla zamana" ihtiyacı olduğunu ve bunun tutsakların serbest bırakılmasını güvence altına almaya yardımcı olacağını savundu.
Muhalefet lideri Yair Lapid ise "rehinelerin hemen evlerine dönmeleri" gerektiğini söyledi ve hükümetin elinden geleni yapmadığını söyledi. Lapid'in yorumları rehinelerin aileleri tarafından alkışlarla karşılandı.
İsrail'in Han Yunus'taki Nasser Hastanesi yakınlarında düzenlediği saldırının ardından şiddetli patlamalar görülüdü.
مشاهد توثق استمرار الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خانيونس بقطاع غزة— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 26, 2023
#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/jJwluaf9I2
Kassam Tugayları’nın yayınladıkları görüntülerde, bir Hamas üyesinin İsrail ordusuna ait tankın yanına giderek paletlerine patlayıcı yerleştirdiği görüldü.
Görüntülerde ayrıca, Hamas’ın keskin nişancılarının çok sayıda İsrail askerini etkisiz hale getirdiği, roket saldırılarıyla İsrail askerlerinin ve zırhlı araçlarının vurulduğu anlar yer aldı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 80 gündür devam ederken, ABD’liler İsrail’e verilen silah desteğine tepki göstermeyi sürdürüyor.
ABD’nin başkenti Washington DC ve Virginia eyaletlerinde bir araya gelen protestocular, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın evleri önünde İsrail karşıtı gösteri düzenledi.
Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler sık sık “Özgür Filistin", "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak”, "İsrail'in suçları için daha fazla para yok" ve “Ateşkes şimdi” sloganları attı.
Göstericiler ellerinde “Gazze’deki soykırımı durdurun” ve “İsrail’e tüm ABD yardımlarını kesin” yazılı pankartların yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden’ın ağzı ve elleri kan içinde olarak gösterildiği bir poster taşıdılar.