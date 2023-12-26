Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum...Musavi İsrail saldırısında öldürüldü tansiyon zirveye çıktı! İsrail yüksek alarma geçti...

Ölümünden sonra YouTube’da ünlenen Filistinli çocuk

Filistinli Avni Eldous'un hayali, öldükten sonra gerçek oldu. Ağustos 2022'de yayınladığı bir videoda, elinde mikrofon vardı ve YouTube'daki oyun kanalıyla ilgili hedeflerini açıklarken gülümsüyordu. "Arkadaşlar, şimdi kendimi tanıtayım: Ben 12 yaşında, Gazzeli bir Filistinliyim. Bu kanalın amacı 100.000, 500.000 veya 1 milyon aboneye ulaşmak" diyordu.Avni Eldous, 1000 abonesine “Barışla kalın” diyerek kısa videoyu bitiriyordu.



Avni, bu videonun çekilmesinden bir yıl kadar sonra başlayan savaşta ilk öldürülen Filistinli çocuklardan biriydi. Avni'nin bu videosu artık milyonlar tarafından biliniyor; sessizce bilgisayar oyunları oynadığı diğer videoları ise milyonlarca kez izleniyor.YouTube kanalına da ölümünden sonra yaklaşık 1,5 milyon kişi abone oldu.