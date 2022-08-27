NATO’yu böyle gözetlediler… Napoli’deki Rus ajanı Maria’nın inanılmaz hikâyesi

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2014'te Ukrayna'yı işgal ettikten sonra, Rusya'nın bakış açısından NATO hareketlerini yakından takip etmek en mantıklı seçenekti.

2014 yılında Ukrayna'nın işgali ve Kırım'ın ilhakı ise NATO'ya çok ağır bir darbe oldu.

Rus kuvvetleri doğu Ukrayna'daki yasadışı kontrollerini genişletirken, Brüksel'deki NATO şefleri yanıt vermeleri gerektiğini biliyorlardı.

KIRIM'IN 2014'TE İLHAK EDİLMESİ TÜM DENGELERİ BOZDU

Sonuç, bir kriz durumunda zarara yol açan ilk oluşum olacak ve ittifakın hızlı tepki veren unsuru olan NATO Mukabele Gücü'nü (NRF) desteklemek oldu. Şu anda bu güç, ittifakın dört bir yanından, kara, deniz, hava ve özel kuvvet unsurlarıyla çekilen yaklaşık 40 bin askere sahip.

NATO, NMG'yi Brunssum, Hollanda ve Napoli'deki iki ana askeri karargâh aracılığıyla işletiyor. Her biri rotasyonda bir yıl boyunca NRF'nin operasyonel komutasını alıyor.

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Sonuç olarak, ikisi de Rus casusları için çok cazip hedefler.

Napoli üssü geçmişte NATO'nun Bosna'daki askeri operasyonlarını yöneten karargâh olarak da kullanılmıştı.

NATO'nun Balkan savaşlarının patlak vermesiyle kurulan BM silah ambargosunu deniz yoluyla uygulaması da Napoli'den yönetiliyordu.

Belki de işte tam bu yüzden, sosyetik ve mücevher tasarımcısı gizemli Maria Adela, NATO'nun iki büyük askeri karargahından birine ev sahipliği yapan Napoli'de bir dükkân açtı. Artık hiçbir ajan filmlerde görmeye alıştığımız gibi görünmüyor

NATO'YU ESKİ USUL YÖNTEMLERLE GÖZETLEDİLER

NATO'yu gözetlemek için eski usul ‘bal tuzağı’ taktiklerini kullanmak Rusya için çok mantıklıydı.

Perulu bir mücevher tasarımcısı gibi davranan gizli bir Kremlin ajanı, Napoli'deki ittifak komutanlarının hayatına girmeyi başardı

Üstelik Güney İtalya, ABD Global Hawk insansız hava araçlarının şu anda Ukrayna'daki olayları izlediği Sigonella hava üssüne de ev sahipliği yapıyor. Yani bir Rus ajanı için, bölgenin bu nedenle hedef açısından zengin bir ortama sahip olduğunu söyleyebilir.

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Kulağa bir Hollywood filmindeki olay örgüsü gibi gelse de, yıllardır sahte kimlikler altında var olan ve makul kapak hikâyeleri oluştururken uyuyan ajanların varlığı, casusluk dünyasında hala çok gerçek bir taktik.

Bu ajanlar hedefledikleri topluma kendilerini sokmak için ana casus ajanslarından büyük destek alırlar.

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Gerçek adı Olga Kolobova olan Rusya'nın GRU dış istihbarat servisi için bir casus olarak çalışan Maria Adela da işte tam böyle bir örnek.

Kimliği araştırma grubu Bellingcat tarafından ortaya çıkarılan Maria Adela örneğinde, görünüşe göre bu casus kadın 2013 civarında kendini zarif Posillipo semtinde yaşayan sosyetik bir mücevher tasarımcısı olarak tanıttı.

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Casus, NATO üssüne yakın Napoli’ye yerleşti.

Oradan, NATO karargahında çalışan kişilerle, partiler ve yardım baloları gibi sosyal ortamlarda ilişkiler kurarak hizmet veren personel ve sivillerle arkadaş olmayı kendine görev edindi.

Bu tür insanlardan kaynaklanan riski ise iyi biliyordu…

İngiliz ordusunda, personele bu tehdidi hatırlatmak için yıllık güvenlik brifingleri var. "Özel Güvenlik Kısıtlamalarının Uygulandığı Ülkeler" başlıklı bir liste, yalnızca doğrudan tehdit oluşturan ülkeleri değil, aynı zamanda düşman devletlerin İngiliz personeline karşı faaliyet gösterdiği bilinen ülkeleri de vurgulamak için İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.

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Elbette Rusya da bu listeye dahil.

Ancak güvenlik eğitimi ve farkındalığı son yıllarda önemli ölçüde artsa da eski moda ‘bal tuzak’ hâlâ revaçta ve bu güvenlik önlemlerini atlatabiliyor. Rus ajanı 'Maria' birçok ünlü ve zengin arkadaşının ortasında böyle poz vermiş

GÜVENLİK AĞLARINDAN KOLAYCA KAÇTI

Tıpkı İngiliz The Telegraph gazetesinin eski bir güvenlik kaynağından edindiği bu hikâyenin, gazetede ortaya çıkana kadar pek de kimse tarafından bilinmemesi gibi…

Casus Maria Adela da işte bu güvenlik ağlarını kolayca aşabilenlerden biri.

2010 yılında henüz Napoli’ye yerleşmeden önce, bu haberdeki fotoğrafları da sağlayan, ünlü fotoğrafçı, sanatçı ve yazar Marcelle D’Argy Smith ile dostluk kurmuş.

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Hatta kendisine daha iyi casusluk yapabilecek imkanları sağlayabilecek bir adamla evlenmiş.

Hepsinin fotoğrafları ve belgeleri mevcut!

*Haber fotoğrafları: Marcelle D’Argy Smith arşivi