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NATO'dan flaş açıklama: Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an

#NATO#Ukrayna#Dünya
NATOdan flaş açıklama: Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an

NATO'dan Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığına ve tatbikatına ilişkin yeni bir açıklama geldi. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Ukrayna sınırındaki askeri yığınak için 'Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an' denildi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Brüksel'deki görüşmensin ardından açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Belarus'ta ve Ukrayna sınırlarında askeri tatbikatı için 'Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an' dedi.

Stoltenberg açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Rusya'nın Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en büyük olan Belarus'taki konuşlandırmasını yakından izliyoruz. Bu, Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an. Rus kuvvetlerinin sayısı artıyor. Olası bir saldırı için uyarı süresi azalıyor.'

NATOdan flaş açıklama: Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an

 

EN BÜYÜK GÜVENLİK KRİZİ

Johnson ise Ukrayna ve Rusya arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamada, 'Askeri hazırlıklarımızı ve ekonomik yaptırımlarımızı hazırlıyoruz. Ancak diyaloğa da açığız' dedi.

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Johnson, "Avrupa'nın onlarca yıldır karşı karşıya olduğu bu en büyük güvenlik krizinin önümüzdeki birkaç gün içinde muhtemelen en tehlikeli anları oluşturacağını söyleyebilirim" dedi.

“EĞER İSTİLA GERÇEKLEŞİRSE RUSYA İÇİN BİR FELAKET OLACAKTIR”

Başbakan Johnson konuşmasında, "Rusya'daki insanların da bunu düşündüğünü biliyorum ve fikrimce Rusya genelinde bir savaşta Rus askerlerinin kan dökmesinin gerçekten mantıklı olup olmadığı merak ediliyor olmalı. Eğer istila gerçekleşirse sonuçları Rusya için hem felaket hem de anlamsızca trajik olacaktır. Ayrıca ekonomik açıdan çok maliyetli sonuçlar oluşturacaktır" dedi.

"Askeri hazırlıklarımızı ve ekonomik yaptırımlarımızı hazırlıyoruz. Ancak diyaloğa da açığız" ifadelerini kullanan Johnson, "Bunun NATO'nun açık kapı politikasının temel ilkelerinden ödün vermeden Rusya'ya güven vermenin yollarını bulmamız için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.
Başbakan Johnson ayrıca, "Bence bir geçiş yolu var ancak bu yolda eşlik edilmeli. Rusya gerilimi düşürmeli ve tehditlerini geri çekmeli" dedi.

30 BİN ASKER, FÜZE SİSTEMLERİ VE ÇOK SAYIDA SAVAŞ UÇAĞI UKRAYNA SINIRINDA

Moskova gerçekleşecek tatbikat için Belarus'a 30 bin asker, S-400 füze sistemi ve çok sayıda savaş uçağı sevk etti.

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Uydu görüntüleri söz konusu donanımın çoğunun Ukrayna sınırına yakın yerlere taşındığını gösteriyor.

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Rusya ile Belarus'tan ortak tatbikat
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