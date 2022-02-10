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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş sözler: Ülkeyi terk edin!

#Rusya#Ukrayna#Dünya
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrovdan flaş sözler: Ülkeyi terk edin

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'da görevli Rus personellerine bir süreliğine ülkeyi terk etmelerini tavsiye edeceklerini söyledi. Bakanın sözleri işgal iddialarının olduğu bölgede 'savaşa hazırlık' olarak nitelendirildi.

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Ukrayna ile Rusya arasındaki krize diplomatik çözüm bulabilmek adına atılan adımlar sürüyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti.

Kritik görüşme öncesi  Lavrov, Batı'nın Moskova'ya yönelik tehditlerinin Ukrayna üzerindeki gerilimi azaltmak için hiçbir şey yapmayacağını söyledi. 

Truss ile Moskova'da yaptığı görüşmelerin başında Lavrov, 'İdeolojik yaklaşımlar, ültimatomlar, tehditler... bu hiçbir yere giden yol' dedi.

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MAZERET DEĞİL SOMUT TEPKİ İSTİYORUZ

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Lavrov, 'Başta ABD ile olmak üzere, çalışmaları sürdürme konusundaki yaklaşımlarımızı anlattık. Batı'dan mazeretler değil, somut tepki almak istediğimizi belirttik. Burada herhangi bir kesişme noktasının oluştuğunu söyleyemem ancak bugünkü görüşmelerin, bu sorunun Rusya için taşıdığı önemi daha iyi anlamalarını sağlayacağını umuyorum' dedi.

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İngiliz mevkidaşı ile Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldıklarını belirten Lavrov şu ifadeleri kullandı;

'Dürüst olmak gerekirse, konuşmamızın bir dilsizle sağırın konuşması gibi olmasından hayal kırıklığına uğradım, dinliyoruz ama duymuyoruz. En detaylı açıklamalarımız boşa gitti.'


Rusya Dışişleri Bakanı Lavrovdan flaş sözler: Ülkeyi terk edin

LAVROV'DAN ÜLKEYİ TERK EDİN ÇAĞRISI

Batılı ülkelerin benzer adımlar attığını hatırlatan Lavrov, 'Muhtemelen diplomatik kurumlarımızdaki zorunlu olmayan personele de bir süreliğine evlerine gitmelerini tavsiye edeceğiz' dedi.

Lavrov'un sözleri işgal iddialarının olduğu bölgede 'savaşa hazırlık' olarak nitelendirildi.

'Ukrayna'da Rus birliklerin, ağır silahların bulunduğuna dair iddiaları Batılı ortaklarımızın vicdanına bırakıyorum' diyen Lavrov sözlerine şöyle devam etti;

'Hiçbir zaman bunlarla ilgili bulgular sunmadılar. Ancak bulgu olmadığını arka arkaya hatırlattığımız zaman, tüm bu açıklamalar görmezden gelindi.'

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RUSYA ŞARTLARINI AÇIKLADI

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova sınırdaki gerilimin azaltılması için Batılı ülkelere ve NATO'ya Rusya’nın şartlarını öne sürdü.

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Sınırdaki gerilimin azalması için Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah yardımlarını kesmesini ve yabancı askerlerin Ukrayna'dan çıkması gerektiğini belirten Zaharova, NATO'nun da bölgede tatbikatlardan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Zaharova, "Batılı ortaklarımızın bu kadar çok dillendirdiği Ukrayna çevresindeki gerilimin çok hızlı bir şekilde azaltmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bunun için Ukrayna'ya silah sevkiyatlarını durdurmak, Batılı askeri danışman ve eğitmenleri bu topraklardan çekmek, Ukrayna ve NATO ülkelerinin ortak tatbikatlarını durdurmak ve ayrıca daha önce Ukrayna’ya teslim edilen yabancı silahları geri çekmek gerekiyor" dedi.

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ABD basını tarafından Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik çıkan haberleri saçmalık olarak niteleyen Zaharova, "Ukrayna'ya saldıracağımızı ABD gazetelerinden öğreniyoruz. Kendimizi bu ülke ile ortak tarihe sahip bir halk olarak görürken ve üstelik bu gibi iddialar Kiev yönetimi ve Ukrayna Devlet Başkanı tarafından dahi eleştiriliyorken, nasıl saldırgan eylemler planlayabiliriz ki? Bu çok saçma" dedi.

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